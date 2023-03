„Am venit aici, deși nu am primit aprobare de la Ministerul Apărării din Ucraina să filmăm și la ei, deși am facut cere la Ministerul de Externe român. Vom merge cât e teritoriul românesc pentru a vedea care este realitatea. Nicolae Ciucă a avut dreptate când a spus că România are nevoie de un ministru al Transporturilor. Sorin Grindeanu minte! Cererea ucrainenilor a stat 20 de zile la Ministerul Transporturilor, iar de acolo a fost pasat la Ministerul Mediului. Până când hârtia a fost găsită, iar subiectul a devenit public. Ca să se spele pe mâini, Sorin Grindeanu a creat un subiect de presă, a făcut vâlvă, dar fără să spuna adevărul. Anul trecut, România a deținut presedinția Comisiei Dunării, din care Rusia încă face parte, iar limba de comunicare aici se face în rusă. Asta în timp ce România a fost reprezentată de un secretar de stat de etnie maghiară, de la UDMR. Nu e o problemă recentă și este a noastră”, a declarat Anca Alexandrescu.

Sorin Mircea Zaharcu, președinte la Asociaţia pentru Dezvoltare lntercomunitară Investiţii Teritoriale Integrate „Delta Dunării” (ADI ITI DD) spune că subiectul Canalului Bîstroe este de 13 ani în discuția autorităților române.

Alexandru Georgescu, consultantul care a descoperit cererea din partea Ucrainei, spune că Dunărea este neglijată de autoritățile române de zeci de ani.

„Această problema nu tebuie ruptă din context și pornește de la faptul că Dunărea e neglijată de zeci de ani. Este coloana vertebrală a Europei, „Autostrada Albastră”, iar România o neglijează total. Nu este doar problema navigării pe Dunare, dar România nu este în stare să decolmateze șenalul navigabil pana la adâncimea de 2,5 metri, cât e norma internațională. România are 40% din șenalul navigabil și 35% din volumul total al Dunării. 140 de nave au stat în rada portului Sulina, pentru că autoritățile au fost incompetente și nu au curățat fundul Dunării”, a declarat Georgescu.

„Domnule Grindeanu trebuie să vă dați cu barca pe Dunăre la fața locului, pentru că nu cunoașteți deloc realitatea”, a încheiat Anca Alexandrescu.