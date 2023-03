Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel - Anca Alexandrescu a ajuns vineri pe brațele Dunării, la granița cu Ucraina, pentru o investigație amplă Realitatea PLUS pe Canalul Bîstroe.

„Am ajuns în cel mai indepărtat punct. De aici nu mai putem trece, pentru că acolo este Canalul Bîstroe. Vedeți geamandura roșie, este punctul ultim, acolo este granița, până la Canalul Bîstroe. Undeva pe mal este și Poliția de Frontieră ucraineană. În acest moment nu se află nicio navă pe canalul Bîstroe. Nu se vede vreo navă, nu draghează nimeni, nu se întâmplă absolut nimic. Era activitate doar la portul Ismail unde stăteau navele să încarce cerealele”, a declarat Anca Alexandrescu.

Alexandru Georgescu, consultantul care a descoperit cererea din partea Ucrainei, spune că Dunărea este neglijată de autoritățile române de zeci de ani.

„Dunărea este neglijată de zeci de ani. Se pune problema nu numai a utilizării Dunării ca și canal navigabil. Nu suntem în stare nici măcar să decolmatăm șenalul navigabil al Dunării. Noi vorbim de adâncimi de zeci de metri pe canalul Chilia, dar nu suntem în stare ca pe șenalul navigabil internațional al României, al Dunării, nu suntem în stare să asigurăm o adâncime de minimum 2,5 metri”, a declarat Alexandru Georgescu.

Întrebat dacă în zonă a venit vreun oficial român să vadă cum stau lucrurile, un localnic a explicat că nun a mai ajuns nimeni de ani de zile.

„Ceea ce știu eu, că stau chiar pe malul Dunării, undeva în 2004-2005, imi aduc amainte că era dl Adrian Năstase premier. În perioada aia au început lucrarile de decolmatare și curățare a Bîstroe și a Dunării. Nu a fost curățat numai Bîstroe. Pentu că dacă ei voiau să ajungă la port, Chilia sau port Ismail, vă dați seama, traseul este lung”, a explicat localnicul.

„Pentru că toate canalele adiacente nu sunt dragate, statul român nu mai are utilajele necesare și nu face la timp aceste lucrări, se plătesc bani mulți, sunt privați, este o afacere, e foarte clar acest lucru. Din aceasta cauză, se întâmplă ca la un organism uman, se blochează un vas de sânge și faci AVC”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Din moment ce circulă navele maritime, este clar că acest canal e navigabil. Problema este că noi am stat pasivi, într-o pasivitate complice, ani de zile. În Rada Sulina au stat câte 140 de nave, și în Constanța la fel. Ori este imposibil să le pretinzi ucrainenilor să te aștepte pe tine, ca să faci ce?!”, a mai comentat consultantul Alexandru Georgescu.

„Noi ca stat nu suntem pregătiți pentru o asemenea provocare. În 2014, Guvernul României, printr-un mecanism integrat de 1,1 mil. euro, am sperat ca lucrurile să fie mai evidente în favoarea cetățenilor. Am discutat pe barcă problemele localnicilor, de resursa de pește care este aproape inexistentă, de faptul că nu au servicii sociale, nu au utilități”, a declarat și Sorin Zaharcu - coordonatorul Asociaţiei pentru Dezvoltare lntercomunitară Investiţii Teritoriale Integrate „Delta Dunării” (ADI ITI DD).

„Adică spuneți că în curând nici pește nu va mai fi în Delta Dunării?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

Jurnalistul Liviu Mihaiu susține că „este un dezastru să sapi pe Chilia și Bîstroe”.

„Ecologia este un dezastru. Să sapi Chilia și Bîstroe e un dezastru. Nu-ți trebuie foarte mulți specialiști sau foarte multă carte.

Problema noastră este că toți cei care au administrat această Baltă au fost niște scule ale Consiliului Județean, niște majordomi ai președinților consiliilor județene care au stat să aștepte ordine”, a concluzionat jurnalistul Liviu Mihaiu.

Anca Alexandrescu și echipa Realitatea PLUS au fost în zona unde localnicii au explicat că era canal și se umbla cu șalupa.

ANCA ALEXANDRESCU: ESTE O MINCIUNĂ CE NE SPUN POLITICIENII, VINA NU ESTE A UCRAINENILOR, CI A AUTORITĂȚILOR DE LA NOI

La finalul zilei petrecute în Delta Dunării, la gurile Canalului Bîstroe, Anca Alexandrescu a făcut rezumatul celor văzute și a afirmat, într-o intervenție în direct, "că realitatea văzută aici nu are legătură cu ceea ce ne-au prezentat politicienii noștri. Vreau să reiau îndemnul pe care l-am mai făcut și îi îndemn pe politicieni, în special pe miniștrii Transporturilor, Mediului, chiar și pe premier, să vină și să se "dea cu barca", pentru a-l cita pe Sorin Grindeaun.



Eu am stat de vorbă cu oamenii de aici și mi-au spus că această poveste nu este de ieri, de alaltăieri, ci de ani de zile", a afirmat realizatoatea TV.

UCRAINENII N-AU NICIO VINĂ, AUTORITĂȚILE NOASTRE AU IROSIT BANII SAU I-AU BĂGAT ÎN BUZUNARE



"Vina nu este a ucrainenilor, ci a autorităților noastre, care timp de 3 decenii au aruncat efectiv la gunoi banii sau i-au băgat în buzunare, unii dintre ei și n-au făcut nimic pentru Deltă. A fost chiar un miliard de euro pus la dispoziție pentru a se face ceva și am descoperit că toate canalele sunt colmatate, locuri pe unde altă dată se mergea cu șalupă azi sunt uscate. De aceea, nu putem să-i acuzăm pe ucraineni că fac ceea ce ar trebui să facem si noi. Noi am ajuns acolo, nu mai erau utilaje, se vedeau navele ucrainene care așteptau să ajungă la portul Ismail, dar pot să confirm că azi nu era niciun utilaj de dragare. Dacă sunt consecințe în urma acestor lucrări nu putem constata decât după verificările făcute de specialiștii români, care vor veni aici după 15 martie.





Este o minciună ceea ce spun politicienii, vor să-și ascundă urmele hoției din ultimii 30 de ani, iar oamenii au început să înțeleagă acest lucru. Am văzut, ca în oglindă, cum arată malul romanesc față de cel ucrainean și aveai impresia că la noi este un război și la ei este pace."

„Fabuloasă zi! Realitatea e aici… nu are nicio legătură cu ce ne-au spus politicienii! Vor doar să-și șteargă urmele hoțiilor de peste 30 de ani! Și cel mai tare m-a bucurat că oamenii văd adevărul!”, a mai transmis Anca Alexandrescu, din raionul Chilia, regiunea Odesa, într-un mesaj postat vineri, pe pagina sa de Facebook.

Sursa Foto: Facebook/Anca Alexandrescu