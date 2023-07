În "RAPORT DE NECONFORMITATE" din 15 iunie 2023, întocmit în urma inspecției unor ingineri în cele 4 camere superioare ale blocurilor de ancoraj în care au fost efectuate teste statice (...) au fost constatate fire discontinue aparținând cablului principal .

Inspectorii au precizat că "până la data prezentului, cablurile au fost reparate prin metoda îmbinării deja folosită la instalarea firelor aparținând cablului principal. Remedierile au fost constatate inspectând manșoanele de îmbinare, care anterior testelor statice nu existau. Nu a putut fi identificat cu exactitate numărul firelor remediate, întrucât accesul către camera blocurilor de ancorare este în curs de execuție."

REPARAREA CABLURILOR, FĂCUTĂ FĂRĂ A FI ANUNȚAT BENEFICIARUL

Raportul include și o serie de fotografii cu problemele sesizate, precizând că din estimările vizuale s-ar fi făcut între 4 și 10 remedieri de îmbinări de fire în fiecare din cele 4 camere superioare .

Inspectorii precizează că reparațiile au fost făcute "fără a fi susținute de informații din partea antreprenorului, respectiv procedură tehnică de execuție supusă spre aprobare".

ÎN LOC DE EXPLICAȚII, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL MIN. TRANSPORTURILOR I-A LUAT PESTE PICIOR PE JURNALIȘTI

După ce raportul privind problemele de la podul peste Dunăre a ajuns în posesia unor jurnaliști specializați pe transporturi și a fost publicat de TIR Magazin, un alt jurnalist a încercat să obțină o reacție din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Transporturilor, Alin Șerbănescu.



Discuția a avut loc pe WhatsApp și nu mai are nevoie de alte comentarii.

ANCA ALEXANDRESCU: NU CRED CĂ SORIN GRINDEANU ȘTIE CUM SE COMPORTĂ CU JURNALIȘTII SUBORDONATUL SĂU



Jurnalista Anca Alexandrescu a criticat modu ales de Serbănescu de a aborda subiectul, mai ales în condițiile în care era vorba de documente tehnice oficiale.





"A început să-i ia la mișto, că nu vă pricepeți voi, că sunt ingineri care au făcut documentul, că habar n-aveți voi. (...) Eu aș vrea să iasă Alin Șerbănescu înainte de inaugurare și să explice la ce se referă aceste remedieri. (...) Din informațiile pe care le am, dar pe care nu le pot confirma pe deplin, nu a fost pus numărul de camioane solicitat la testare (în iunie - N.R.).



Este vorba de un ministru care are o responsabilitate și nu cred că Sorin Grindeanu știe cum acest domn din subordinea sa se poartă și vorbește cu jurnaliștii. Oricât l-am criticat eu pe Sorin Grindeanu, nu cred că ar fi de acord cu un asemenea comportament," a afirmat Anca Alexandrescu. Realizatoarea Realitatea Plus a mai precizat că a solicitat explicații de la cei implicați, dar nu a primit niciun răspuns.