"La AEP a descins o delegație de la Ambasada SUA, împreună cu un reprezentant al Departamentului de Stat, venit special să investigheze anularea alegerilor! Întrebările au fost legate de motivul anulării, dar și de motivul schimbării din funcție a lui Toni Greblă! Ei, acum să vă văd, băieți! Acum înțelegeți de ce s-a făcut ședința specială la CNA pe emisiunile cu anularea alegerilor și investigațiile făcute de Tulsi Gabbard?", a scris jurnalistă.

Într-o intervenție telefonică, Anca Alexandrescu a explicat că după ce a primit un indiciu despre această vizită, a verificat informația și surse la nivel inalt au confirmat-o.

Dezvăluirea despre această vizită vine pe fondul mai multor informații lansate de jurnaliști americani, potrivit cărora directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, ar examina un dosar secret privind anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024.

Potrivit surselor citate de presa americană, echipa lui Joe Biden ar fi fost ajutată de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Luminița Odobescu pentru a răsturna votul prezidențial. O serie de oficiali de la București au infirmat speculațiile.

