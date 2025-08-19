Dosarul ar indica trei agenți de vârf ai lui Biden: Anthony Blinken, asistentul său, James O’Brien, și ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, care ar fi colaborat strâns cu înalți oficiali români; fostul ministru de Externe Luminița Odobescu, fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și fostul președinte Klaus Iohannis. Scopul urmărir a fost acela de a anula votul popular expirmat la alegerile prezidențiale din România sub pretextul „ingerinței Rusiei”, arată publicația thegatewaypundit.com,

Este același plan de acțiune folosit de establishmentul globalist și antiamerican împotriva președintelui Trump în 2016, mai scrie thegatewaypundit.com.

În context, este amintită și declarația lideruluui svernaist Călin Georgescu, făcută luni în fața Secției de Poliție, unde s-a prezentat potrivit obligațiilor privind controlul judiciar.

„După cum ați văzut, curajosul director al DNI, Tulsi Gabbard, i-a demascat pe toți cei care au fabricat dosarul interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, unde președintele Trump a câștigat corect. Vă garantez că dosarul anulării alegerilor din România se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clari identificați, foști oficiali de rang înalt din administrația Biden, precum și instrumentele lor de la București.”