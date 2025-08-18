UPDATE 9.00 - Sustinatorii lui Calin Georgescu spun ca au venit, ca de obicei, sa isi sustina "presedintele".

"Calin Georgescu este speranta noastra de mai bine. Avem nevoie de o schimbare. Ceea ce se intampla este un circ global. In tara, deja este ceva la nivel de ridicol - tot ce se intampla in politica. Tradare nationala. Suntem foarte dezamagiti ca autoritatile nu sunt de partea noastra, nu participa la schimbare. Suntem lasati sa ne facem singuri dreptate. Trebuie sa continuam. Parerea mea e ca romanii ar trebui sa se trezeasca pentru a fi alaturi de noi. Conteaza fiecare vot si fiecare om. Nu putem ramane nepasatori. E vorba de libertatea noastra - drepturi, libertati incalcate. Democratia s-a dus toata", a declarat, luni dimineata, un sustinator al lui Calin Georgescu pentru realitatea PLUS.

Călin Georgescu este așteptat luni dimineață să semneze controlul judiciar la IPJ Ilfov. Gardurile de protecție deja au început să fie montate.



Susținătorii săi au anunțat că indiferent dacă s-a schimbat ziua când trebuie să semneze controlul judiciar, sunt dispuși în continuare să vină, motiv pentru care au început să sosească încă de la primele ore ale dimineții pentru a-i fi alături candidatului interzis de sistem.



Reamintim că Departamentul de stat al SUA a consemnat în raportul său privind situația drepturilor omului în România, în anul 2024, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca "o ingerință politică în alegeri, dar și o restricție excesivă a discursului politic".



Decizia CCR, se arată în acest raport, a prezentat alegerile ca fiind influențate de o operațiune de informare rusă pe rețelele sociale. Observatorii independenți au sugerat însă că respectiva campanie de pe rețelele sociale a fost o activitate electorală organizată de un partid românesc.