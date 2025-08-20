Tulsi Gabbard, în calitate de Director al Serviciilor Naționale de Informații, a anunțat revocarea autorizațiilor de securitate pentru 37 de persoane care au lucrat sau lucrează în domeniul securității naționale din SUA. Decizia, luată la cererea fostului președinte Donald Trump, vizează oficiali acuzați de „politizarea și manipularea informațiilor” în scopuri partizane, scrie Reuters.

Gabbard a susținut în repetate rânduri că serviciile de informații americane au fost „instrumentalizate” politic, iar luna trecută, Departamentul Justiției din SUA a anunțat formarea unei echipe speciale pentru a investiga aceste acuzații.

Trump amenință cu anchete foști oficiali din administrația Obama

Donald Trump a salutat declarațiile lui Gabbard, în care aceasta a amenințat că va trimite oficiali din administrația fostului președinte democrat Barack Obama către Departamentul Justiției. Motivul: evaluarea privind interferența Rusiei în alegerile din SUA.

Actualull lider de la Casa Albă l-a acuzat pe predecerosul său, fără a furniza dovezi, că ar fi orchestrat o campanie de discreditare, legându-l în mod fals de Rusia în timpul alegerilor din 2016. Un purtător de cuvânt al lui Obama a respins acuzațiile, numindu-le „aberante, ridicole și o încercare slabă de a distrage atenția." Democrații au calificat acuzațiiledrept false și motivate politic, mai ales ]n contextul În care Trump a câștigat, totuși, alegerile din 2016.

Ce spune evaluarea oficială a serviciilor de informații

O evaluare a comunității de informații americane, publicată în ianuarie 2017, a concluzionat că Rusia a încercat să influențeze alegerile prin dezinformare pe rețelele sociale, atacuri cibernetice și ferme de boți. Totuși, impactul real a fost considerat limitat, iar nu s-au găsit dovezi că aceste acțiuni au influențat rezultatul votului. Rusia a negat orice implicare.

Scenariul Trump - Rusia 2016 ar fi fost folosit de adminitrația Biden pentru scotarea din cursă a lui Călin Georgescu

Noile evoluții de la Washington vin la doar câteva zile după ce surse de nivel înalt din cadrul administrației Trump au indicat faptul că directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, ar examina un dosar secret privind anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024.

Potrivit surselor citate de presa americană, echipa lui Joe Biden ar fi fost ajutată de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Luminița Odobescu pentru a răsturna votul prezidențial. Realitatea PLUS i-a contactat pe cei trei pentru un punct de vedere, însă deocamdată doar Marcel Ciolacu a oferit o reacție.

Reacția lui Marcel Ciolacu în scandalul anulării alegerilor. Fostul premier acuză site-urile de fake news

De altfel, liderul suveranist Călin Georgescu a declarat încă de luni că dosarul anulării alegerilor, pe care cel mai probabil le-ar fi câștigat, „se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clar identificați.

