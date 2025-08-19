Marcel Ciolacu a afirmat că informația privind implicarea sa în anularea alegerilor prezideniale ar fi fost răspândită de un site de extremă dreaptă, cunoscut ca o platformă de știri false și teorii ale conspirației.

Fostul șef al Guvernului neagă acuzațiile apărute în presa americană conform cărora împreună cu alți foști oficiali români, printre care se numără fosta ministră de Externe, Luminița Odobescu, dar și fostul preșdinte al României, Klaus Iohannis, ar fi încheiat o înțelegere cu administrația Biden pentru anularea alegerilor din țara noastră.