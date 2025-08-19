"Singura explicatie care a venit este de-a dreptul bulversanta. Ne-a venit o explicatie din partea lui Catalin Predoiu, ministrul de Interne, care si-a asumat, practic, statutul de "cap al sarpelui", afirmand ca el este cel care a provocat - zice el - in CSAT toata decizia aberanta privind anularea alegerilor, prezenand acolo un raport al serviciului secret pe care il coordona, respectiv Doi si un sfert.

Aceste informatii sunt confirmate de un document mult mai important, care este raportul Departamentului de Stat al SUA.

Acolo, intr-adevar, nu se vorbeste despre ingerinte ale administratiei Biden, din pacate. Nu se vorbeste despre interventia CIA de la acea data, din pacate. Nu se vorbeste nici macar despre interventia presedentiei franceze si a serviciului secret francez, tot din pacate.

Concluzia acelui raport extrem de bine structurat si bine articulat al Departamentului de Stat este faptul ca niciun fel de ingerinte externe nu au fost de natura sa deturneze optiunea alegatorilor romani. Aceasta optiune a fost anulata pur si simplu de catre autoritati, care au dorit sa ramana la putere, incalcand regulile democratice", a declarat jurnalistul.