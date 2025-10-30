Invitat în podcastul „Lucruri Simple” al lui Horia Brenciu, Fuego a spus că a exclus, în urmă cu câțiva ani, din meniul său unele alimente care pot să afecteze silueta și sănătatea. Printre cele mai cunoscute efecte ale consumului excesiv se numără apariția kilogramelor în plus, balonare și disconfort digestiv.

Ce nu mai mănâncă Fuego

Cântărețul a scos din meniul său tot ce conține făină albă, așa cum sunt pastele, pâinea și produsele de patiserie. Atât el, cât și familia lui, nu mai consumă de ani buni astfel de preparate, pe care le-a înlocuit cu produse din făină integrală, mai sănătoase și ușor de digerat. Fuego îi îndeamnă pe toți să facă aceeași schimbare:

„Aveți grijă! Cel mai nociv aliment pentru ființa umană. Pe locul întâi, marile alimente albe, dar cel mai nociv este făina albă. Nu mai mâncați făină albă! Vă îmbolnăviți…

Zahărul și făină albă. Dar mănânci produse din făină integrală, făină, e ok. Noi mâncăm de ani de zile făină integrală - paste integrale”, a spus cântărețul, în cadrul aceluiași podcast.