De ce apare oboseala?

Oboseala este modul prin care corpul și creierul ne transmit că au nevoie de refacere. Somnul insuficient este prima și cea mai evidentă sursă a oboselii. Adulții au nevoie, în general, de 7-9 ore de somn pe noapte pentru a se simți odihniți. Dacă dormim puțin, corpul nu are timp să se refacă, iar creierul funcționează mai lent. În timpul somnului profund, țesuturile se regenerează, mușchii se refac, iar sistemul imunitar își întărește apărarea.

Este normal să te simți obosit atunci când nu dormi destul, dar oboseala care persistă și după odihnă poate semnala o afecțiune subiacentă. Există numeroase cauze posibile, dar unele sunt mai comune. Iată cele mai frecvente cinci cauze ale oboselii cronice și cum le poți recunoaște, scrie medicool.ro

Apneea

Printre cauzele cele mai întâlnite ale oboselii este apneea. Această afecțiune provoacă întreruperi repetate ale respirației în timpul somnului. Pauzele în respirație durează doar câteva clipe, dar suficient cât să te trezească din somn, chiar dacă nu realizezi.

Trezirile repetate peste noapte fragmentează somnul și provoacă oboseală, somnolență, dificultăți de concentrare și iritabilitate în timpul zilei. În timp, apneea crește riscul de hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Stresul cronic

Stresul prelungit afectează aproape toate procesele fiziologice din organism și poate duce la oboseală psihică și fizică. „În perioadele de stres, glandele suprarenale eliberează adrenalină și cortizol. Acești hormoni ajută la reglarea răspunsului organismului la stres și joacă un rol important în echilibrul hormonal, metabolism și reglarea glicemiei”, explică pe blogul său dr. Eric Berg, specialist american în sănătate și nutriție.

Totuși, atunci când stresul devine prelungit sau cronic, nivelurile de cortizol rămân ridicate pentru perioade lungi.

În final, el reduce capacitatea organismului de a produce energie. Rezultatul este o stare persistentă de oboseală fizică și mentală, adesea însoțită de confuzie, dificultăți de concentrare și memorie slabă.

Deficiențele nutriționale

Un aport insuficient de nutrienți esențiali dereglează metabolismul energetic, provoacă dezechilibre hormonale și afectează somnul. Toți acești factori favorizează apariția oboselii cronice.

Hipotiroidismul

Hormonii tiroidieni au un rol foarte important în reglarea metabolismului – procesele prin care nutrienții sunt transformați în energie. Deficitul acestora (hipotiroidismul) este una dintre cele mai frecvente cauze ale oboselii cronice.

Când tiroida nu funcționează la parametri normali, metabolismul încetinește, iar organismul produce mai puțină energie decât are nevoie. Rezultatul este o stare generală de oboseală, slăbiciune musculară și lipsă de vitalitate.

Anemia

Anemia feriprivă, cauzată de un deficit de fier, este una dintre principalele cauze ale oboselii, în special în rândul femeilor de vârstă fertilă. Pierderile de sânge din timpul menstruației pot diminua rezervele de fier, afectând producția de globule roșii și reducând oxigenarea țesuturilor și organelor.

Oboseala persistentă nu trebuie ignorată, deoarece poate fi un semnal de avertizare al organismului. Dacă persistă, este esențial să consulți un medic pentru evaluare și tratament adecvat, conform sursei precizate.