Ce arată studiul

Un studiu recent a arătat că un compus derivat din Stevia ar putea amplifica efectul minoxidilului, principalul tratament pentru creșterea părului. Ar putea fi acesta răspunsul căutat timp de atâtea decenii pentru calviție.

În studiile de laborator s-a dovedit că un plasture pe bază de steviosid a stimulat creșterea de noi fire de păr la șoarecii cu alopecie, arată Sci Tech Daily.

Alopecia androgenetică afectează atât bărbații, cât și femeile și apare atunci când foliculii de păr se micșorează treptat, producând fire din ce în ce mai fine și mai scurte.

Această afecțiune este influențată de factori genetici și hormonali, în special de dihidrotestosteron (DHT), care scurtează ciclul natural de creștere al părului și împiedică dezvoltarea completă a firelor noi.

Minoxidilul, o soluție topică aprobată pentru tratarea alopeciei androgenetice, rămâne unul dintre cele mai utilizate tratamente. Medicamentul acționează prin lărgirea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației în jurul foliculilor, stimulând astfel regenerarea părului.

Totuși, acesta are limitări importante: se dizolvă greu în apă și pătrunde cu dificultate prin stratul exterior al pielii. Prin urmare, doar o mică parte din substanță ajunge la foliculii unde este necesară. Din acest motiv, rezultatele sunt adesea inconstante, iar tratamentul zilnic trebuie făcut timp de mai multe luni, înainte de a observa o schimbare vizibilă, scrie Libertatea pentru Femei.

Ce-au arătat cercetările

Cercetări recente oferă însă o posibilă soluție. Oamenii de știință au descoperit că steviosidul, un îndulcitor natural extras din Stevia, poate îmbunătăți absorbția minoxidilului în piele, scrie sursa.

În experimentele de laborator pe un model de alopecie la șoareci, cercetătorii au creat un plasture dizolvabil care combina steviosid cu minoxidil. Această abordare inovatoare a reușit să reactiveze foliculii și să declanșeze o nouă fază de creștere a părului, ducând la formarea vizibilă de fire noi.

”Utilizarea steviosidului pentru a îmbunătăți livrarea minoxidilului reprezintă un pas promițător către tratamente mai eficiente și mai naturale împotriva căderii părului, care ar putea ajuta milioane de oameni”, a declarat unul dintre autorii studiului, dr. Lifeng Kang, de la University of Sydney, Australia, conform sursei precizate.