Lactatele ocupă un loc important în ghidurile alimentare din multe țări, și pe bună dreptate! Sunt o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, minerale esențiale precum calciul și magneziul, dar și vitamine precum B12 și A, ceea ce le transformă într-un adevărat „pachet nutrițional complet”.

Majoritatea recomandărilor nutriționale sugerează 2-3 porții de lactate pe zi pentru menținerea energiei și sănătății, potrivit publicației EatingWell. Totuși, multe persoane nu ating acest obiectiv, și nu toți specialiștii le susțin în totalitate.

În continuare vei descoperi ce tipuri de lactate oferă cele mai mari beneficii, ce riscuri au identificat cercetătorii și cum le poți integra în dietă pentru efecte maxime asupra sănătății.

Impactul consumului de lactate asupra sănătății adulților: studii și concluzii recente

Pentru a explora mai în detaliu legătura dintre consumul de lactate și diverse aspecte ale sănătății la adulți, un grup de cercetători a realizat o analiză amplă („scoping review”). Aceasta a evaluat efectele lactatelor asupra sănătății inimii, diverselor tipuri de cancer, compoziției corporale, mortalității, dar și asupra altor domenii precum diabetul de tip 2, sănătatea oaselor și articulațiilor sau funcția cerebrală.

Spre deosebire de revizuirile sistematice obișnuite, această analiză a inclus toate tipurile de lactate și o gamă largă de rezultate legate de sănătate.

Pentru a înțelege mai bine impactul lactatelor asupra sănătății, cercetătorii au analizat în detaliu studiile existente. Un expert a conceput strategia de căutare, concentrându-se pe două teme principale: consumul de lactate și efectele acestuia asupra sănătății.

Mai multe pe Adevarul.ro