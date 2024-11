Carne de curcan

Carnea de curcan este bogata in proteine si contine foarte multe substante nutritive. Carnea de curcan ofera organismului energia necesara in lupta impotriva bolii.

Suc de legume

Probabil ca o salata ar fi unul din ultimele lucruri pe care doriti sa le consumati in timp ce aveti gripa. Un pahar de suc de legume va regla nivelul de sodiu, de exemplu.

Va oferi si un nivel ridicat de antioxidanti pentru intarirea sistemului imunitar si va mentine nivelul ridicat de hidratare. Pofta de dulce poate fi redusa cu un pahar cu suc natural din fructe.

Supa de pui

Hranitoare si hidratanta, exista dovezi stiintifice care confirma ca supa de pui poate stimula vindecarea in cazul gripei si are usoare efecte antiinflamatoare. In urma studiilor s-a descoperit ca supa fierbinte de pui creste capacitatea cililor (structuri asemanatoare firului de par, localizate in pasajele nazale), de a proteja organismul impotriva virusurilor si bacteriilor.

Usturoi

Daca il suportati, usturoiul poate fi o alegere buna pentru a condimenta mesele zilnice, inclusiv supa. Se pare ca acesta are proprietati antimicrobiene.

Ghimbir

Ghimbirul este remediul utilizat deseori pentru calmarea acestor simptome. Unele studii sugereaza ca ar putea ajuta in lupta impotriva inflamatiei. Poate fi adaugat proaspat ras sau sub forma de pulbere in diverse mancaruri sau sub forma de suc.

Ceai cald

Ceaiul verde si cel negru ofera un surplus de antioxidanti importanti impotriva bolilor. In plus, respiratia aburului poate ajuta la ameliorarea congestiei. Daca se adauga o lingura de miere si se stoarce o lamaie, ceaiul isi va face efectul mult mai bine. Daca nu doriti cofeina, optati pentru ceaiuri din plante.

Banana

Piure sau intregi, bananele sunt usoare pentru ficat. Acestea constituie una dintre primele optiuni in cazul diareei, gretei, varsaturilor - simptome care insotesc, adesea, gripa la copii.

Bananele impreuna cu orezul, piureul de mere si painea prajita sunt alimentele care stau la baza dietei BRAT (cea pe care medicii o recomanda in cazul tulburarilor gastrointestinale si diaree).