Ce este anemia?

Printre cauze ce pot contribui la apariția bolii se numără și consumul anumitor medicamente şi fumatul. Anemia este caracterizată printr-un număr scăzut de globule roșii din organism, fapt ce duce la o deficienţă cantitativă a hemoglobinei, substanța ce transportă oxigenul de la plămâni către toate celulele.

Această afecțiune prezintă mai multe simptome, printre care: oboseală, slăbiciune, respiraţie îngreunată, palpitații, migrene, ameţeală, paloare, mâini şi picioare reci, rezistență scăzută la frig, unghii casante şi lipsa poftei de mâncare. O anemie uşoară care se manifestă doar prin ameţeli, insomnii sau stări de oboseală prelungite, poate trece de la sine, dar este mai bine să fie luată în seamă. E bine de știut că una severă, cu o valoare sub 8 a hemoglobinei, trebuie tratată cu seriozitate, deoarece poate conduce către afecțiuni grave. Anemia este de mai multe feluri, provocate de carența fierului din organism, a acidului folic sau a vitaminelor din grupa B, în special a vitaminei B12.

Anemia dată de lipsa fierului se numește anemie feriprivă. Fierul este folosit ca materie primă pentru a produce hemoglobina. De multe ori, în sezonul rece, dacă nu avem grijă să înlocuim lipsa fructelor şi a legumelor proaspete cu o dietă îmbogățită cu alte alimente, cu un aport de nutrienți esențiali, ne vom confrunta cu apariţia acestei boli. Un simplu supliment de fier poate fi insuficient. Femeile ar trebui să aducă în organism prin alimentație un aport de 15 mg de fier pe zi, iar cele însărcinate sau care alăptează între 30 mg și 60 mg pe zi, iar bărbații de 10 mg pe zi.

Carența de fier se poate remedia prin consumul de alimente ce îl conțin și care constituie o sursă naturală. Printre sursele bogate în fier se numără următoarele alimente: carnea roșie, ficatul, fructele de mare, ouăle, legumele cu frunze verzi, în special spanacul, brocoli, salata verde, varza, plus cerealele integrale, ridichile, dovleacul, piersicile, prunele, stafidele, avocado. Trebuie avută grijă la cantitatea de fier consumată, pentru că în exces ne poate crea probleme. Mierea reprezintă o sursă importantă de fier, cupru și mangan, elemente ce participă la sinteza hemoglobinei.

Foarte bună pentru combaterea anemiei este sfecla roșie, are un conținut bogat în substanțe nutritive benefice organismului și nu ar trebui să lipsească din alimentația nimănui. Conține: vitaminele B1, B2, B6, vitaminele A și C, antioxidanți și bioflavonoide, fier, sodiu, calciu, sulf, iod, cupru și zhăr natural. Are proprietatea ca prin procesare termică substanțele vitale să nu se piardă. De asemenea, este foarte bună consumată crudă, sub formă de salată sau suc. Pentru a își face mai bine efectul este bine să nu se amestece cu alte legume. În scop terapeutic pot fi folosite atât frunzele, cât și rădăcina.

Așa cum am scris mai sus și carența de vitamine din grupa B trebuie remediată în cazul anemiei. Bananele sunt o sursă excelentă de vitamina B12 şi trebuie consumate zilnic, la fel și laptele, iaurtul, ouăle, cașcavalul, somonul, sardinele, codul, carnea de miel și nu numai, deoarece ea se găsește mai ales în carne.

Ca să stopezi anemia este indicat să incluzi în alimentație alimente ce conțin acid folic, la fel de important pentru prevenția și tratarea anemiei, cum ar fi: fasolea, năutul, lintea, broccoli, conopida, salata verde, spanacul, sparanghelul, portocalele, avocado, mango şi papaya. Acidul folic poate fi distrus prin preparare termică, este indicat să se consume legumele crude sau gătite ușor, la aburi. Un aport insuficient de acid folic la femeile insărcinate poate provoaca malformații congenitale, motiv pentru care trebuie să se administreze suplimente. Cantitatea necesară pentru un adult este 400 micrograme de acid folic zilnic.

În combaterea anemiei foarte importantă este administrarea de vitamina C atât ca supliment, cât și prin alimente bogate în ea, pentru că ajută la asimilarea celorlalți nutrienți consumați în lupta împotriva anemiei. Sunt indicate citricele, cătina, afinele, măceșele, zmeura etc. De asemenea, salatele din legume au conținut bogat în vitamina C.

În timpul tratamentului este foarte important să se evite oboseala excesivă, pierderea nopților, stresul, atât cât se poate. Este bine să avem o alimentație regulată, să nu se sară peste mesele principale ale zilei, să evităm prăjelile, rântașurile și mâncarea de tip fast-food. La fel trebuie evitate fumatul și consumul excesiv de cofeină și alcool, pentru că pot împiedica absorbția de vitamina B12 și de fier. De exemplu, compușii polifenolici, taninii, care sunt întâlniți la ceaiul verde și negru, cafea și vinul roșu și care în alt context ar fi benefici. Și suplimentele de calciu trebuie evitate în această perioada, din același motiv.

sursa: Almanah Online