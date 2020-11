Alexandru Rafila: Al treilea val de COVID, posibil în februarie-martie. Nu există niciun motiv de relaxare!

"Este posibil sa existe o scadere a numarului de cazuri, mai ales in a doua parte a lunii decembrie spre luna ianuarie. De obicei asa se intampla la tipul acesta de infectii, cand avem o populatie mare receptiva, adica o populatie care nu are anticorpi, e posibil sa existe o noua crestere in lunile februarie-martie. Atunci ar putea sa fie asa-zisul al treilea val, dar cresterea respectiva depinde foarte mult de modul in care suntem noi pana atunci antrenati sa pastram masurile de protectie si int-o masura mai mare conteaza si capacitatea de interventie a sistemului de sanantate publica", a afirmat Rafila.

Potrivit acestuia, de capacitatea de raspuns a autoritatilor, respectiv de anchetele epidemiologice, testarea contactilor depinde daca "riscurile legate de aparitie unui astfel de val sunt mai mari", fapt pentru care - spune el - trebuie sa fim responsabili si la nivel de autoritati, si la nivel personal.

"A exista o crestere care s-a diminuat. Media, in Romania, e de 6 infectari la mie in momentul de fata. Aceasta crestere e neintrerupta. In ceea ce priveste rata de mortalitatea, 10 din 100.000 de mii de locuitori mor ca urmare a covid. Pandemia e departe de a fi controlata. Sunt ingrijorat de impactul acestor cifre asupra sistmului de sanatate", a mai spus reprezentantul Romaniei la OMS.

Acesta a vorbit, in cadrul interventiei sale telefonice, si despre incapacitatea la nivelul sistmului de sanate publica: "Nu reusit sa facem anchete suficient de rapid si sa testam contactii persoanelor infectate".

In ceea ce priveste vaccinul antiCovid, Rafila a afirmat ca nu putem discuta despre vaccinare decat atunci cand vaccinul va fi autorizat. El s psu ca acesta ar putea sosi in tara noastra in luna ianuarie.

"Important este sa fim noi pregatiti sa-l administram. (...) Importanta este informarea onesta, comunicarea, este important ca oamenii sa inteleaga care sunt riscurile, beneficii si fiecare sa judece. O decizie neinformata nu e corecta", aratat Rafila.

Mai mult decat atat, el a tras un semnal de alarma, spunand ca in prezent nu exista "niciun motiv de relaxare". "Abia can 70-80% din populatie va fi vaccinata, atunci va veni relaxare", a conchis Alexandru Rafila.