În ceea ce privește o eventuală măsură pentru interzicerea accesului copiilor până în 16 ani la TikTok, ministrul a spus: ”Știu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă sancțiuni, este o interdicție. Se poate discuta și în România”.

”Atitudinea mea este mai degrabă să avem un control parental foarte serios pentru aceste lucruri, mai ales în zona adolescenței.

Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenții vor încerca să evite interdicția și oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă.

Un control parental mai puternic cred că ar fi calea de mijloc bună, dar, repet, trebuie începută o discuție și în țară și sunt soluții diferite”, a spus Daniel David, la Parlament.