La fața locului intervin mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

”Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru gestionarea unei situații de urgență generate ca urmare a scăpărilor de gaz de la o autocisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN7.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp. Pentru protecția populației aflată în proximitate a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT”, a transmis ISU Vâlcea.

Potrivit reprezentanților instituției, în sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și 2 autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.

În momentul publicării acestei știri, traficul pe DN7 este complet blocat, iar pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei. La fața locului a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victimem iar misiunea pompierilor este în dinamică.