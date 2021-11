Băiatul din Iași care va avea o casă nouă, după ce povestea emoționantă a apărut la Realitatea PLUS, a venit pentru prima dată în Capitală. George a fost invitat in București pentru a mai uita de greutățile de acasă. In tot acest timp, insa, la casa lui din Iași, muncitorii lucrează de zor ca locuința să fie gata înainte de Crăciun.