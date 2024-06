Numele lui Adrian Năstase apare în dosarul licențelor Microsoft din Austria. Procurorii de la Viena susțin că fostul premier este cel care ar fi negociat mega-tunul din România, unde oameni de afaceri au încasat comisioane de milioane de dolari. Banii au fost luați prin firme paravan care au încheiat contracte fictive, după ce valoarea contractelor a crescut de la an la an. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la Adrian Năstase, dar fără succes.