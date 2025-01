Sebastian Stan a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul „A Different Man", după ce a concurat în această categorie cu actorii Jesse Eisenberg („A Real Pain"), Hugh Grant („Heretic"), Gabriel LaBelle („Saturday Night"), Jesse Plemons („Kinds of Kindness"), Glen Powell („Hit Man").

În film, Stan joacă rolul unui bărbat cu neurofibromatoză. După ce a primit premiul, actorul a precizat: „Ignoranţa şi disconfortul nostru cu privire la handicap şi desfigurare trebuie să înceteze acum".

„Acest premiu este și pentru mama mea (n.r. Georgeta Orlovschi), care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care a făcut totul pentru mine, și pentru tatăl meu vitreg Tony (n.r. Anthony Fruhauf)”, a spus actorul în cadrul ceremoniei.

It\"s a night to remember for Sebastian Stan, who takes home the #GoldenGlobes award for Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for A Different Man! pic.twitter.com/DzeADdgcn3