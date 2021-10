Mașina, serios avariată, s-a oprit deasupra rondului de beton din centrul sensului giratoriu, în jurul orei 5.00, la Moșnița Nouă.

În urma impactului, din păcate, două persoane au fost rănite: șoferița de 79 de ani și un pasager de 73 de ani.

Potrivit IPJ Timiș, femeia de 79 de ani a condus un autoturism pe strada principala din localitatea Mosnita Noua, dinspre strada Holdei, iar la un moment dat la intersectia cu strada Granei, in sensul giratoriu, a intrat in coliziune cu randoul care delimiteaza interiorul sensului giratoriu. In urma impactului au rezultat doua victime, respectiv femeia in varsta de 79 de ani, si un pasager in varsta de 73 de ani.

Soferita a fost testată si cu aparatul etilotest, care a confirmat că aceasta nu bause inainte sa urce la volan.

Cele două victme, șoferița și pasagerul, au fost duși de urgență la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, potrivit opiniatimisoarei.ro.