UPDATE

Moțiunea de cenzură inițiată de AUR împotriva ministrului Energiei a fost respinsă. Voturile pentru demiterea ministrului Energiei au fost insuficiente, în număr de 88, în timp ce împotriva demiterii au fost 193. De asemenea, s-au consemnat și 7 abțineri, dar și un parlamentar care nu a votat.

Și moțiunea de cenzură împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban a picat, 28 au votat pentru, în timp ce 65 împotriva.

UPDATE

„Voi vedeți peste tot rușii. Marcel Ciolacu a blocat vânzarea Lukoil și domnul Burduja confirmă. Black Sea Oil&Gas care a extras până acum din Marea Neagră peste un miliard de metri cubi de gaz natural a dus acest gaz către Bulgaria, pentru că noi combinatele petrochimice nu le mai avem în funcțiune. Și totul pornește de la energie și lipsa de energie ieftină cauzează sărăcie. Și lipsa de energie ieftină și la pompă și la căldură, șui la curent provoacă prețurile nebune pe care românii trebuie să le suporte în aceste zile. Așa că sunteți ministrul Energiei. Nu știu dacă ați vrut, dacă nu ați vrut, înainte ați fost la Digitalizare. Asumați-vă frigul, asumați-vă sărăcia, sau până îl convingeți pe Nicușor Dan al vostru să introducă în Consiliul de Apărare naționale subiectul energie. Avem un proiect de lege cât se poate de concrert care amână ținta de decarbonizare până în 2032, il puteți vota. Puteți să bateți cu pumnul în masă pentru interesul românilor și să luptați cu sărăcia, și să luptați cu planurile nebune ale unora și altora și să-i pedepsiți pe cei care și-au asumat aceste ținte care nu sunt realizabile. Dacă nu hotărâți-vă, faceți în opt luni acele centrale pe gaz pe care v-ați asumat că le faceți în Gorj, terminați Iernutul, faceți și voi ceva.

Cât timp sunteți miniștri,nu mai dați vina pe AUR, nu mai dați vina pe ruși, nu mai dați vina pe nimeni altcineva decât pe voi care sunteți la putere de zeci de ani.”, a spus George Simion în plen.

Știrea originală

Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaților a depus miercurea trecută, în plen, moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei.



Deputații AUR susțin în moțiune că Ministerul Energiei a eșuat în toate dimensiunile "fundamentale" ale actului de guvernare: planificare, execuție, cercetare, suveranitate și protejarea consumatorului, iar România - "țara care lumina Balcanii" - trăiește acum cu frica întreruperii curentului.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni că formațiunea sa a depus două moțiuni simple, una la Camera Deputaților pe tema energiei și alta la Senat, pe tema transporturilor.

AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan: „România, țara care lumina Balcanii, trăiește cu frica întreruperii curentului”

„Astăzi vom avea în dezbatere două moțiuni simple, una la Camera Deputaților, care se referă la situația din energie, cealaltă la Senat și se referă la situația din transporturi, mai specific la situația din transporturile feroviare”, a declarat Peiu într-o conferință de presă.

În moțiunea pe energie, parlamentarii AUR acuză Guvernul de „minciună” privind perioada maximă de funcționare a centralelor pe cărbune și semnalează întârzieri mari la investițiile din domeniu: „Avem centrala de la Iernut, care a intrat în al 10-lea an de când se lucrează și al 6-lea an de întârziere de la darea în folosință. Avem centralele de la Turceni și Ișalnița, la care încă nu s-a stabilit constructorul, deși la 31 august 2026 ar fi trebuit să fie gata. Avem hidrocentralele, despre care știm că în continuare este blocată finalizarea lor. Avem de asemenea o neclaritate foarte mare privind calendarul de modernizare a liniilor de transport și distribuție. Avem de asemenea o întârziere de mai bine de 2 ani a activităților de explorare la zăcămintele din Marea Neagră de gaz, pe care le explorează împreună OMV Petrom și RomGaz”, a spus Peiu. El a adăugat că „guvernul a decis în mod ilegal să prelungească cu 2 ani licența de explorare”.

În moțiunea pe transporturi, dezbătută la Senat, AUR critică întârzierile mari în modernizarea infrastructurii feroviare și în livrarea materialului rulant. „Toate aceste întârzieri nu fac decât să ne coste suplimentar atât un efort bugetar intern foarte mare, cât și faptul că o parte din proiecte au fost transferate din partea de granturi, deci bani gratis, către partea de împrumuturi și, practic, vom plăti pentru aceste întârzieri. De asemenea, în cadrul moțiunii vom vorbi și despre lipsa de coerență și de gândire strategică a Guvernului legată de dezvoltarea sectorului feroviar”, a mai spus Peiu.

Senatorul AUR a subliniat că ambele întârzieri au legătură cu programe europene finanțate din fonduri puse la dispoziția României de Uniunea Europeană.

AUR depune o moțiune de cenzură împotriva ministrului Transporturilor. „Calea ferată a pierdut trenul”