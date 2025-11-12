Potrivit AUR, în ultimii ani, modernizarea rețelei de cale ferată, vitală pentru conectarea regiunilor și dezvoltarea economică a țării, a rămas doar un proiect pe hârtie, fără rezultate vizibile. În opinia inițiatorilor moțiunii, lipsa de interes a conducerii Ministerului Transporturilor a devenit o constantă, indiferent de persoana aflată la vârful instituției.

România, la coada Europei la viteza trenurilor

Textul moțiunii subliniază că datele din 2024 descriu o situație alarmantă pentru transportul feroviar românesc. Trenurile de călători circulă cu o viteză medie de puțin peste 40 de kilometri pe oră, iar cele de marfă abia ating 17 kilometri pe oră. Această performanță plasează România pe penultimul loc în Europa, fiind depășită doar de statele care nu au cale ferată, precum Cipru și Malta.

„Acesta este rezultatul sintetic al celor patru ani de mandate la cârma transporturilor ale miniștrilor PSD, Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban”, se arată în document. Reprezentanții AUR subliniază că, dacă până în 2021 lipsa fondurilor putea fi invocată drept scuză, acum România dispune de resurse financiare considerabile, însă nu are capacitatea de a le folosi eficient.

„Finanțarea este impresionantă, însă nu avem capacitatea de a o absorbi, ceea ce se vede în întârzierile uriașe observate la ambele tipuri de programe (infrastructură și material rulant)”, se mai precizează în comunicat.

Proiecte uriașe blocate între șantiere și promisiuni

AUR enumeră mai multe proiecte majore care ar fi trebuit finalizate, dar care stagnează din cauza managementului deficitar. Cel mai vechi exemplu este reabilitarea căii ferate Curtici–Simeria, pentru care au fost semnate patru contracte încă din 2017, în valoare totală de 7,9 miliarde de lei. Termenul de finalizare era 2022, dar, potrivit AUR, stadiul lucrărilor variază între 80% și 97%.

Un alt proiect important, cu o valoare similară, peste 7 miliarde de lei, vizează reabilitarea coridorului feroviar european IV, pe segmentul Brașov–Simeria. Lansat în 2020, proiectul ar fi trebuit încheiat în 2024, însă lucrările sunt realizate doar în proporție de 50–60%.

Al treilea proiect menționat în moțiune este cel privind reabilitarea, dublarea și electrificarea liniei Cluj-Napoca–Episcopia Bihorului. Contractul a fost semnat în 2022, lucrările au început în 2023, iar termenul de finalizare este 2026. Deși valoarea totală este de 1,7 miliarde de lei, stadiul fizic al lucrărilor variază între 15% și 49%.

George Simion: "Punem la dispoziție tot sprijinul pentru Anca Alexandrescu"

AUR denunță rețelele de interese din spatele licitațiilor

Formațiunea politică susține că întârzierile nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unei administrări permisive, care a favorizat repetat aceleași consorții de firme la licitații. Mai mult, AUR acuză lipsa totală a sancțiunilor pentru companiile care nu respectă termenele de execuție.

„Nu doar că aceleași consorții par să câștige ciclic licitațiile, dar nu există nici o penalizare aplicată firmelor care cauzează întârzieri excesive”, se arată în moțiune.

Potrivit partidului, problema pornește chiar de la studiile de fezabilitate, realizate în mod constant de aceleași grupuri economice, ceea ce perpetuează blocajele și lipsa concurenței reale. În consecință, întârzierile pentru lucrările feroviare ajung la cel puțin doi ani pentru fiecare proiect, iar pentru achiziția de material rulant depășesc aceeași perioadă.

Mesajul direct către miniștrii PSD și premierul Ilie Bolojan

AUR cere demisia miniștrilor Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban, pe care îi acuză de eșec total în gestionarea fondurilor pentru modernizarea infrastructurii feroviare. „Îi invităm, de asemenea, pe miniștrii PSD Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban să își asume politic eșecul implementării unor programe de finanțare gigant pentru calea noastră ferată și să facă singurul gest demn pe care l-ar putea face după o carieră de minciuni și ratări”, se menționează în text.

Totodată, AUR îl critică pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a numit „acoliți din partid, abonați ai practicilor de instituționalizare a corupției”, precum Mihai Barbu, în funcții de conducere dintr-un sistem feroviar deja afectat de lipsa reformelor.

Documentul depus de AUR la Senat marchează o nouă confruntare între formațiunea naționalistă și actuala coaliție de guvernare, acuzată de incompetență și de risipirea fondurilor destinate infrastructurii feroviare. Moțiunea urmează să fie dezbătută în plen în perioada următoare.

