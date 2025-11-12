"Noi vom pune la dispoziție toată infrastructura noastră de partid candidatului Anca Alexandrescu. Și tot sprijinul pe care îl avem și eu, și domnul Piperea, și domnul Peiu, și liderul deputaților AUR, Mihai Enache, și alte figuri cunoscute din partid, mergem cu doamna Alexandrescu în campanie.

Am constituit Alianța Electorală "Dreptate Pentru București", alianță de pe care doamna Alexandrescu va candida și vom apăra voturile doamnei Alexandrescu în secția de vot. Și doamna Alexandrescu și-a asumat programul electoral al AUR pentru București, prezentat săptămâna trecută. Cred că este cel mai bun program pentru locuitorii Capitalei", a declarat, marți, liderul AUR George Simion.