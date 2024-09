CÂT COSTĂ DOCUMENTELE NECESARE RECALCULĂRII

tarif administrativ în vederea soluționării cererilor - 101 de lei

tarif pentru întocmirea unui certificat cu grupă de muncă - 45 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare certificat cu grupă de muncă - 14 lei pentru fiecare an

tarif pentru întocmirea unui certificat cu venituri - 81 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare certificat cu venituri - 27 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare copii - 5 lei

SURSA: Casa Națională de Pensii



SCHIMBĂRI URIAȘE, PENSIONARII AR PUTEA OBȚINE ADEVERINȚELE GRATUIT

Seniorii cu venituri de până în 3.000 de lei pot recupera gratuit adeverințele de la firmele de arhivare

Seniorii cu venituri cuprinse între 3,001 și 6.000 de lei vor plăti doar 50% din costul adeverințelor – 50% decontat de Agentia Națională pentru Plați si Inspecție Socială, prin agenția județeană

SURSA: proiect de lege depus în Parlament