1. Mezeluri procesate

Baconul, cârnații și salamurile sunt bogate în sodiu și fosfați. Aceste substanțe suprasolicită rinichii și pot crește tensiunea arterială. Conservanții folosiți în procesare adaugă un plus de stres oxidativ și inflamație.

2. Cereale foarte zaharoase

Multe tipuri de cereale pentru copii sau pentru adulți conțin zahăr adăugat și foarte puține fibre. Acest lucru duce la variații bruște ale glicemiei și la o povară suplimentară asupra rinichilor, mai ales în cazul persoanelor cu diabet.

3. Iaurturi cu arome

Deși par sănătoase, iaurturile aromate sunt adesea pline de zahăr și aditivi. Conținutul ridicat de fosfați și arome artificiale poate contribui la inflamații și la dezechilibre metabolice.

4. Produse de patiserie

Brioșele, gogoșile și prăjiturile de mic dejun conțin carbohidrați rafinați, grăsimi saturate și zaharuri, ceea ce favorizează creșterea în greutate și solicită suplimentar rinichii.

5. Sandwich-uri fast food

Combinația de pâine albă, carne procesată și sosuri sărate face din aceste preparate o alegere riscantă. Aportul ridicat de sodiu și grăsimi crește presiunea arterială și inflamația, factori care dăunează rinichilor.

6. Noodles instant

Chiar dacă sunt rapizi și practici, conțin cantități foarte mari de sare și adesea glutamat monosodic. Aceste ingrediente duc la retenție de apă și presiune suplimentară asupra rinichilor.

7. Sucuri din comerț

Sucurile gata îmbuteliate sunt încărcate cu zahăr și lipsesc aproape complet de fibre. Spre deosebire de fructele întregi, acestea provoacă vârfuri glicemice și solicită rinichii în procesul de filtrare.

8. Clătite și waffles

Preparate cu făină albă și toppinguri dulci, acestea oferă energie de scurtă durată, dar contribuie la acumularea de kilograme și la dezechilibre metabolice care afectează sănătatea renală.

Pentru a proteja rinichii, se recomandă variante mai naturale și mai echilibrate:

cereale integrale, precum ovăzul sau muesli fără adaos de zahăr;

iaurt simplu, combinat cu fructe proaspete și semințe;

ouă fierte sau surse de proteine neprocesate;

fructe întregi în loc de sucuri;

pâine integrală sau preparate gătite acasă, cu ingrediente simple, potrivit sursei.