Deși pare mai degrabă un nonsens, este posibil să slăbești fără să ții dietă. Michael Greger, autorul cărții „How Not To Diet: The Groundbreaking Science of Healthy, Permanent Weight Loss” și fondator al site-ului NutritionFacts.org, spune că nu-i nicio magie, ci doar știință.



„Urăsc cărțile de diete”, scrie doctorul în noua lui carte. Pe lista lui neagră mai figurează: „trăncăneala pseudoștiințifică”, „pozele înainte și după” și „îndopatul”. „N-ai nevoie de anecdote când ai dovezile științifice”, consideră Greger.

Iar el are destule, scrie The York Post.



Cartea sa antidietă de aproape 600 de pagini se bazează pe sute de studii și dovezi pentru a emite o nouă strategie de slăbit, bazaă pe „cele mai clare dovezi disponibile”.



„Cel mai mare mit este că trebuie să mănânci mai puțin ca să slăbești”, a declarat autorul pentru ziarul citat. „Mănâncă mai puțin, mișcă-te mai mult”, este sfatul tipic pe care îl auzi, pentru că se presupune că o calorie este o calorie… dar 100 de calorii din guma de mestecat sunt diferite de 100 de calorii din pui sau 100 de calorii din năut. E vorba de ceea ce absoarbe corpul tău”, a explicat el.



Pentru că trucurile pe care le recomandă să dea rezultate, Greger spune că trebuie să mănânci adecvat, iar asta înseamnă să consumi multe alimente integrale și legume – fasole, verdețuri, nuci, semințe și fructe de pădure.



Dacă ai o bază alimentara sănătoasă, poți să aplici câteva trucuri simple pentru a ajuta procesul de slăbire care ar trebui să pornească natural, fără nebunii care să includă varza, supe, keto sau detoxifiere, spune Greger.

