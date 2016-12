Sorin Grindeanu, anunţat că este desemnat premier: Am primit un sms -"Succes, Klaus Iohannis"

Preşedintele Klaus Iohannis a ales o modalitate succintă de a-l desemna oficial premier pe Sorin Grindeanu: un SMS în care a scris: "Succes, Klaus Iohannis", a precizat Sorin Grindeanu. Acesta a spus că a răspuns sms-ului cu o mulţumire, abia după ce a verificat la Liviu Dragnea dacă numărul este al preşedintelui.

"Vreau să mă ghidez după două principii, după responsabilitate şi modestie. Îmi înţeleg funcţia de premier desemnat. Ieri am avut tot felul de informaţii contradictorii, ca urmare a aceşei discuţii informale. Azi-dimineaţă am primit un sms de la dl preşedinte Klaus Iohannis, nu avem nr dânsului, l-am sunat pe dl Dragnea, să verific dacă acela e nr domnului preşedinte. După ce am primit confirmarea, i-am mulţumit dlui preşedinte pentru încrederea acordată. Era un anunţ de succes. Aşa spunea: "Succes, Klaus Iohannis", a spus Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat a mai declarat că în Guvern vor fi propuşi doar oameni competenţi:

"Vom propune oameni de toată isprava, care se vor ţine de programul de guvernare. Vorbim de un guvern politic. Fiecare dintre propunerile PSD pentru posturile de ministru vor trece prin votul Comitetului Executiv Naţional Colaborarea dintre mine şi domnul Dragnea va fi extrem de strânsă. Sunt membru PSD de 20 de ani, iar preşedintele partidului este Liviu Dragnea. Am convenit cu domnul Dacian Cioloş să ne auzim pe parcursul zilei de luni".

Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Sorin Grindeanu. Şeful statului a semnat decretul de numire în această dimineaţă, iar la scurt timp, actul normativ fost publicat şi în Monitorul Oficial.

Este pentru prima dată când premierul desemnat este anunţat printr-un simplu comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, şi nu printr-o declaraţie oficială a preşedintelui. Reamintim că joi, la ora 12.00, Grindeanu a mers la Palatul Cotroceni unde a avut o discuţie de 30 de minute cu preşedintele, cel mai probabil despre programul de guvernare. Sorin Grindeanu a anunţat, în conferinţa de presă de la ora 14.00, că a fost informat oficial despre desemnare, printr-un sms trimis de preşedintele Iohannis în care scria: "Succes. Klaus Iohannis".

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată", se arată în comunicatul publicat pe presidency.ro.

Care este procedura de numire în funcţie

După ce Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Sorin Grindeanu, potrivit procedurii, urmează ca Grindeanu să îşi facă o listă cu miniştrii pe care îi propune. Ulterior, aceştia vor fi audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului, iar ulterior, va urma votul în plenul reunit al Parlamentului. Abia după ce Guvernul propus este validat de Legislativ, Sorin Grindeanu şi ceilalţi membri ai cabinetului ar urma să depună jurământul la Palatul Cotroceni. Ulterior, acesta îşi va intra pe deplin în drepturi, la Palatul Victoria, după o procedură de predare-primire cu premierul incă în funcţie, Dacian Cioloş.

