Soțul a cărui "bărbăție" a ajuns pe Internet își dă în judecată nevasta. Motivul, halucinant!

Femeia a dezvăluit, public, cât de bărbat e soțul ei. Acum, acesta a decis s-o dea în judecată. Când vei afla motivul, vei rămâne mască!

În noaptea nuntii, femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită dintr-un motiv lesne de înțeles, a avut un șoc. Nu mică i-a fost mirarea când a constatat că bărbatul care avea să-i fie partener intim până când moartea îi va despărți avea o "constituție" modestă.



Cel mai intim detaliu al căsniciei a ieșit la iveală după ce femeia și-a postat povestea pe o rețea de socializare, cerând sfatul internauților. Potrivit acesteia, soțul a preferat o relație nu în trup, ci doar în spirit cu cea care avea să-i devină soție până în noaptea nunții, când, spune femeia, răul deja era făcut. "Mi-a spus că vrea să aștepte, că este de modă veche...", povestește victima.







"Când am văzut până unde poate ajunge, m-am înfuriat... Pur și simplu mă simt mințită. Știu că mi-a ascuns lucruri și asta mă doare. Nu mă așteptam la așa ceva...", a adăugat aceasta.



Soarta a făcut ca soțul ei să găsească postarea cu pricina și, deși nu dădea niciun nume, s-a gândit că, într-un final, cineva va pune indiciile cap la cap și i se va afla secretul.



Jenat de situație, bărbatul a decis să-și dea consoarta în judecată. În plus, o amenință și cu divorțul.



"Soțul meu s-a enervat atât de tare, încât a amenințat că mă dă în judecată pentru defăimare. A văzut postarea mea grație unui prieten din tinerețe care știa că are un micropenis și că s-a s-a căsătorit de curând. Nu știu ce să fac. Simt, totuși, că sunt o nemernică... I-am distrus viața", mai spune femeia.



Cazul lor pare să facă vâlvă în comunitate, însă pare a fi prea mult zgomot pentru nimic...