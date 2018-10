Se pregătește Guvernul Dăncilă 2. Cine rămâne, cine pleacă?

Se pregătește Guvernul Dăncilă 2

Se pregătește Guvernul Dăncilă 2! Deja se vehiculează, pe surse, numele celor care pleacă din actualul Guvern Dăncilă. Conform surselor, Ministrul Muncii,Lia Olguța Vasilescu, pare să fie pe lista celor remaniați. Și Nicolae Bădălău pare să aibă zilele numărate în funcția e vicepremier. Momentan, nu se știe nimic despre șeful Guvernului, Viorica Dăncilă.

Conform unor surse, vor fi următoarele schimbări în actualul Executiv:

Lia Olguța Vasilescu - Ministerul Dezvoltării

Rovana Plumb - Ministerul Muncii

Matei Călin - Ministerul Tineretului și Sportului

Niculae Bădălău - vicepremier

Felix Stroe - Ministerul Transporturilor

Ecaterina Andronescu - Ministerul Educației

Valer Daniel Breaz - Ministerul Cercetării

Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat marți, la Parlament, că formațiunea liberal-democrată apreciază activitatea lui Tudorel Toader, și că respectă dreptul PSD de a îl evalua pe ministru pentru că portofoliul Justiției revine formațiunii social-democrate.

„Nu dorim să ducem lucrurile mai departe decât ele sunt. ALDE a avut o opțiune clară în vederea selectării dlui Toader ca ministru al Justiției. ALDE l-a susținut tot timpul pe dl Toader ca ministru al Justiției și a colaborat cu dânsul. În același timp, poziția de ministru al Justiției în cortexul guvernamental aparține PSD, de aceea noi avem două poziții care sper să nu fie contradictorii. Pe de-o parte, apreciem prestația dlui Tudorel Toader, pe de altă parte respectăm atributul PSD de a-și evalua miniștrii pe locurile pe care dânșii le-au avut în repartiție”, a declarat, marți, la Parlament, vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, întrebat dacă partidul din care face parte îl susține în continuare în funcție pe ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Ministrul Justiției Tudorel Toader precizează că marți a avut o întrevedere cu reprezentanții Sindicatului Grefierilor și dezminte informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar urma să fie eliminat din Guvernul României. „Astazi (marți, n.r.) am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire statutul de membru al echipei guvernamentale!, a scris ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe Facebook.

Precizările vin după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ministrul le-ar fi spus reprezentanților Sindicatului Grefierilor că nu poate să aibă o discuție cu aceștia deoarece nu va mai fi la conducerea Ministerului Justiției.

Vicepreşedintele PSD, Doina Pană, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că raportul comisiei care a analizat activitatea miniştrilor social-democraţi a fost definitivat şi predat la partid, urmând ca prim-ministrul Viorica Dăncilă să îl analizeze şi să ia deciziile finale în ceea ce priveşte eventualele remanieri.

Potrivit lui Pană, şedinţa Comitetului Executiv Naţional în care se va discuta despre remanieri ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare.

"Ne-am încheiat prima parte a muncii, acea comisie, legat de evaluarea realizărilor programului de guvernare, şi urmează partea cu resursa umană, care va dura mai mult, evident. A fost o muncă contra cronometru şi, la ora actuală, raportul este gata, aşteptăm ca doamna prim-ministru să îl ia şi să îl analizeze, iar, împreună cu propriile dumneaei concluzii, să vină într-un CEx, care probabil va fi chiar la sfârşitul săptămânii viitoare sau cel mult cealaltă săptămână, încât să gândim o remaniere în Comitetul Executiv Naţional", a declarat Doina Pană.