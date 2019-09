Paul McCartney: „Brexitul a fost o greșeală”

Legendarul muzician britanic Paul McCartney consideră că referendumul privind Brexitul „a fost probabil o greșeală”. Fostul membru Beatles spune că argumentele de atunci, din timpul campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din UE, au fost „promisiuni nebunești”.

Paul McCartney a declarat că referendumului privind Brexit a fost „probabil o greșeală” și că ce s-a întâmplat de atunci „este un dezastru” și se va „bucura când acesta se va fi terminat”.

Într-o declarație pentru BBC, cântărețul britanic a spus că nu a votat în cadrul referendumului din 2016 privind apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană.

Motivul: „Votez pentru cineva în care să am încredere și de cele mai multe ori nu a fost nimeni în care să am încredere. Trebuie să mă inspire. Până acum nu am văzut pe nimeni care să spună ceva suficient de inteligent”.

„Ce m-a descurajat în 2016 să merg la referendumul pentru Brexit a fost că foarte mulți oameni în vârstă, mulți chiar din generația mea mergeau să voteze. Ei spuneau că o să fie ca pe vremuri”, a mai spus Paul McCartney.