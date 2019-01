Ordonanța lui Toader provoacă un șoc în Comisia UE. ”Incredibil. Românii merită stat de drept”

”Incredibilă știre. Poporul român merită stat de drept. Ministrul Justiției a anunțat că e gata să dea o ordonanță prin care sute de condamnări în cazuri de corupție vizându-i pe înalții demnitari vor fi inavlidate”, a reacționat, pe twitter, oficialul finlandez, comisar pentru pentru Creştere economică, Locuri de muncă, Investiţii şi Concurenţă.

Reacția a fost însoțită de publicarea, pe Twitter, a știrii Associated Press referitoare la anunțul ministrului Justiției Tudorel Toader potrivit căruia Guvernul va da o Ordonanță de Urgență pentru ca toți cei care au fost condamnați din 2014 până acum de completurile de cinci judecători de la instanța supremă să poată înainta contestație în anulare. Actul normativ îl vizează în primul rând pe liderul PSD Liviu Dragnea care ar putea scăpa astfel de condamnarea pentru fraudă electorală în Dosarul Referendumului, care l-a împiedicat să devină premier.

Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw .



Romania’s justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the country’s most senior officials. #Romania https://t.co/7JeVdk3Pkn