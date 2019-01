Leul, în cădere liberă. EURO trece de 4,68 lei pe piața interbancară

Leul, picat pe derdeluș

Leul nu s-a oprit din cădere nici după ce BNR a anunțat cea mai ridicată cotație din istorie pentru un euro. În cursul după-amiezii de joi, cursul a trecut de pragul 4,68 lei/euro.

Prăbuşirea leului a continuat joi, după o cădere surprinzătoare miercuri. Cotaţia oficială anunţată de BNR, de 4,6764, a fost cea mai ridicată din istorie. Dolarul american a fost cotat la 4,0803 lei, în creştere cu 0,08% faţă de cotaţia de marţi, iar francul elveţian a fost cotat la 4,0573 lei, în scădere faţă de miercuri.

Euro n-a mai fost la un nivel atât de ridicat niciodată, un prag apropiat fiind atins pe 21 iulie 2018, când moneda unică a fost cotată la 4,6695 lei, potrivit datelor BNR.

Piața monetară s-a deschis la 4,673 lei, maximul zilei fiind de 4,6796 lei. Cotatia de la ora 14:00 se plasa la 4,677 lei. Deprecierea nu s-a oprit aici, dupa ora 15:00 euro crescand pana la 4,684 lei. La ora 22, cursul revenise la valoarea de 4,677 lei/euro.

Deprecierea actuala a leului este consecinta unui mix de factori externi si locali. Principala cauza este reprezentata de majorarea consistenta a cererii comerciale, in conditiile in care deficitul comercial se adanceste constant, in lipsa unor stimulente acordate producatorilor locali.