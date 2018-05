Klaus Iohannis: PSD-ul amanetează viitorul ţării. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă

Klaus Iohannis

"PSD-ul amanetează viitorul ţării", a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, într-o conferinţa de presă. "Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă", a mai spus preşedintele, adăugând că trebuie să facă loc unor oameni competenţi.

"S-au publicat astăzi datele care arată execuţia bugetară a primul trimestru din 2018, date publicate cu întârziere. Aş începe cu o constatare: programul de guvernare PSD s-a aflat de la început pe contrasensul unei logice economice elementare", a afirmat preşedintele Iohannis.

Klaus Iohannis a mai spus că PSD a propus pe de-o parte scăderea taxelor şi impozitelor şi pe de altă parte o creştere a cheltuielilor bugetare. "Această abordare a produs surpindere pentru economişti. Este un fel de magie economică propusă de PSD", a continuat acesta. "Este o ecuație care cu greu poate fi dusă la bun sfârșit. Trebuie să vedem cât va ține această iluzie creată de PSD", a completat acestat.

Conform şefului statului, PSD a reuşit o contraperformanţă rară: s-a promis o creştere de 25% a salariilor bugetarilor, dar ea a rămas pe hârtie întrucât contribuţiile s-au transferat de la angajat la angajatori.

"După aproape un an şi jumătate de guvernare PSD nu vedem nici drumuri, nici autostrăzi, nici şcoli, nici spitale. Nimic!", a mai declarat Iohannis, adăugând că PSD-ul este incapabil să ţină ordine în finanţele ţării.

"După trei premieri, cel mai vizibil efect este incertitudine şi lipsa de predictibilitate", spune preşedintele României.

"Lumea se întreabă de unde vin acești bani pentru anumite creșteri care s-au realizat. Povestea este una tristă: PSD amanetează viitorul țării", a completat Iohannis.

Klaus Iohannis a mai spus că guvernarea PSD neglijează investițiile importante şi necesare dezvoltării țării. "Bugetul e supus unei presiuni imens. Pe fondul creșterii cheltuielilor totale cu peste 22%, această presiune trebuia atenuată printr-un efort consistent de creștere a veniturilor. Ori aici lucrurile nu s-au întâmplat deloc așa. Execuția bugetară arată că la niciun capitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului, prezentat tot de Guvern", a detaliat Iohannis, adăugând că nici măcar propriul program nu și l-au îndeplinit.

Conform preşedintelui, la venituri bugetare totale, PSD-ul nu reușește în niciun chip să transforme creșterea economică în creșterea veniturilor. În 2017, am avut creștere economică de peste 7%. Veniturile nu au crescut în proporție cu economia, ba dimpotrivă au fost mai mici", a explicat Iohannis.

Acesta a mai spus că în primele trei luni ale anului 2018, veniturile totale au crescut nominal, suma totală însă este cu aproape 4,5% sub programul bugetar trimestrial, sub valoarea programată chiar de Executiv. "Apar noi și noi vești proaste. Veniturile fiscale ar fi trebuit să crească însă nu au atins cota programată, s-a ratat ținta cu 5%", a continuat preşedintele Iohannis, adăugânc că veniturile la buget sunt chiar mai mici decât în trimestrul I din 2017.

"Avem o nouă contraperformanță a PSD. Este pentru prima dată după criză când veniturile fiscale s-au redus", a spus Iohannis.

Şeful statului a precizat că veniturile din impozitul pe profit s-au redus față de trimestrul I din 2017. "Este la fel de grav. Reflectă că într-adevăr economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile, veniturile pauză", a declarat şeful statului.

În ceea ce priveşte veniturile din TVA nerealizarea față de program este de 9%, mai spus acesta, adăugând că el a avertizat că este nerealist bugetul, întrucât se bazează pe un optimism nemotivat.

"PSD a prospus în programul de guvernare o creștere cu 16% a veniturilor din TVA, dar suntem cu 9% sub ce a fost programat. Veniturile din accize, aici este ceva foarte special, reflectă cel mai fidel degringolada din finanțele statului. Cu toate că au crescut prețurile şi s-a reintrodus acciza pe carburant, colectarea de către ANAF se află la 12% sub program. Aceasta este performnața PSD. Cu toate că românii plătesc prețurile mai ridicate pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite", a explicat Iohannis.

Preşedintele a mai spus că fondurile europene sunt un nou eșec al PSD. "Suntem cu 37% sub valoarea programată, iar la cheltuirea fondurilor UE cu 43% sub valoarea estimată. Este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din prioritățile Executivului. Ce să ne mai mirăm, PSD are tot felul de alte priorități: lupta cu BNR, cu multinaționalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă", a declarat Klaus Iohannis.

"Îi invit pe guvernanţii PSD să își revină. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă, pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți", a încheiat preşedintele Klaus Iohannis.