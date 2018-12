Iohannis, în fața unui "ultimatum" dat de PSD-ALDE. Toader, cu degetul pe butonul CCR

Ce va face Iohannis cu Olguța Vasilescu și Mircea Draghici

Ziua Națională a trecut, iar Klaus Iohannis este așteptat să ia o decizie privind numirea noilor miniștri propuși de PSD. Președintele are termen de la PSD până marți. Altfel, șeful statului este amenințat cu un conflict juridic la Curtea Constituțională.

Avertismentele liderilor PSD par să nu-l sperie deloc pe președinte, care susține ca social-democrații nu îi pot da niciun ultimatum.

„Cred că dumnealor sunt sub o oarecare presiune politică şi vorbesc vrute şi nevrute. Mie nu poate PSD să îmi dea niciun ultimatum. Eu am spus că, după sărbătorile de 1 Decembrie, voi analiza aceste chestiuni şi o să vorbim atunci mai mult. (...) În opinia mea, constituţional am dreptul să fac exact ce fac. Eu sunt un preşedinte care respect ad-literam Constituţia. Fiţi siguri că ce fac eu este constituţional", a declarat Iohannis.

Pe de altă parte, ministrul Justiţiei a anunțat că are termen până luni să finalizeze textul unei posibile sesizări la Curtea Constituţională.

"Până luni voi redacta un proiect de posibilă sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și președinte, conflict rezultat din refuzul președintelui de numire a miniștrilor propuși. Cei care au competențele de a decide vor decide dacă vor sesiza CCR cu un astfel de conflict. Posibila sesizare va veni cel mai probabil de la Guvern, sub semnătura doamnei prim ministru", a anunțat Tudorel Toader cu o săptămână în urmă.

La rândul lui, Liviu Dragnea a anunțat într-o conferință de presă că, dacă președintele va refuza să-i elibereze din funcție pe cei doi miniștri și să numească înlocuitorii, atunci va fi sesizată Curtea Constituțională cu privire la acest posibil conflict.

„I s-a solictat domnului Tudorel Toader ca până la sfârșitul săptămânii să întocmească un draft pentru o posibillă sesizare la CCCR cu privire la un conflict juridic. În cazul în care și după 1 decembrie președintele va refuza să își îndeplinească atributele constituționale și să ia act de solicitările premierului, în funcție de ce va face Klaus Iohannis, luni în coaliție vom hotărî calea de urmat. Nu putem sta la nesfârșit cu un guvern în care președintele vrea să se implice fără competență", a spus liderul PSD.

Dragnea a dat și el un termen clar de acțiune la CCR: marți, 4 decembrie.

"Respectăm principiul loialității instituționale să procedeze la revocarea celor doi miniștri și la numirea celor propuși. A amânat decizia nejustificat. Luni o să avem o discuție în partid și în coaliție și, dacă draftul e făcut, luni, cel mai târziu marți, utilizăm acea cale", a spus Dragnea.

Liderii PSD au votat în unanimitate în Comitetul Executiv pentru nominalizarea Olguței Vasilescu, la Ministerul Dezvoltării Regionale, și a lui Mircea Drăghici, la Ministerul Transporturilor. La solicitarea partidului, Paul Stănescu și Lucian Șova și-au depus demisiile de onoare din funcțiile de miniștri.