Dezvăluiri exclusive despre sosirea lui Radu Mazăre la București: "Nu va tranzita aeroportul"

Radu Mazare

Fratele lui Radu Mazăre, Mihai Mazăre, a dezvăluit în urmă cu puțin timp, pentru realitatea.net, că Radu Mazăre va ajunge în București mâine, 20 mai, în jurul orei 20:00, dar nu va tranzita Aeroportul Henri Coandă - Otopeni, ci va fi așteptat la scara avionului, preluat și dus la Rahova.

"In momentul actual, (n.red. Radu Mazare) se afla in aeroport, in Antananarivo, capitala Madagascarului. De circa doua ore. Urmeaza sa plece de acolo cu un zbor care este la ora 1 noaptea, spre Paris.

Din ce am inteles, dar asta nu pot sa va confirm, am inteles ca plecarea ar fi din Paris la ora 16:20, iar sosirea in jurul orei 20:00, la Bucuresti.

Nici nu cred ca va putea fi vazut la aeroport, pentru ca exista o procedura care trebuie urmata. Masina de la penitenciarul Rahova va fi la scara avionului, il va imbarca si va pleca la Rahova cu el. El nu va tranzita Aeroportul ca un turist, sa poata fi vazut, sa poata fi interpelat.

El, in momentul in care a pus piciorul din avion pe scarile de coborare, el capata statut de detinut. In niciun caz nu va tranzita aeroportul, cum facem noi, spre exemplu", a declarat Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre, pentru realitatea.net.

Știre în curs de actualizare

