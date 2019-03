DIGI RCS-RDS a venit cu o facilitate incredibilă pentru toţi abonaţii

RCS

DIGI RCS-RDS, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de telecomunicaţii, a venit cu o facilitate incredibilă pentru toţi abonaţii.

DIGI RCS-RDS are o surpriză legată de aplicaţia Digi Online, şi anume au disponibila o extensie specială pentru Google Chrome care permite vizualizarea mult mai rapidă a oricărui tip de conţinut care este disponibil în cadrul platformei de video la cerere.

Extensia pentru Google Chrome nu este noua, cei de la Digi lansand-o pentru Digi Online cu mult timp in urma, insa nu chiar atat de multi dintre clienti stiu despre existenta ei in momentul de fata, scrie idevice.ro.

Dupa cum prea bine stiti, acum cateva luni pentru platforma Digi Online a fost schimbata interfata, si se pare ca aceasta extensie are unele mici probleme de functionare din cauza faptului ca transmite continutul in format WebGL. Ei bine pentru ca lucrurile sa revina la normal, este necesara reactivarea suportului pentru WebGL in cadrul Google Chrome, cei de la RCS-RDS evitand sa specifice asta in descrierea extensiei, dar daca nu functioneaza, veti fi obligati sa faceti asta.

