RCS & RDS, Vodafone și Telekom România | Tăriceanu, veste uriașă despre 5G

RCS

RCS & RDS, Orange, Telekom România și Vodafone au purtat negocieri cu Guvernul României din cauza Ordonanţei de urgenţă 114/2018, care a fost adoptată de către Senat.

RCS & RDS, Orange, Telekom România și Vodafone au solicitat anularea pragului minim impus de Guvern pentru licenţele vitoarelor reţele 5G. Este vorba despre 1 miliard de euro.

Călin Tăriceanu, președintele ALDE și, totodată, președintele Senatului, a oferit detalii: "Am avut o intalnre cu compania Vodafone. O discutie pe anumite prevederi ale OUG 114 si implicatiile pe care le are in piata de telefonie mobila. Nu ne referim numai la voce, ci si la date.

In România urmeaza sa trecem la tehnologia 5G, care este de ultima generatie. In momentul acesta, Romania beneficiaza de o infrastructura bine pusa la punct".

Citește și: DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom: veste uriaşă, revoluţia a început

"Ar urma sa aiba loc licitatiile pentru obtinerea de frecvente si o serie de alte modificari, unele de natura administrative prevazute in OUG 114 cu privire la amenzile care se dau pentru nerespectarea permisurilor de constructie.

Exista intentia operatorilor de telefonie, vom primi probabil un document care sa rezume problemele pe care considera ca le au. In acelasi timp, vor face referire si la ceea ce urmeaza sa se intample, un concurs pentru acordarea licentelor 5G", a mai zis Tăriceanu.