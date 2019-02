DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom: veste uriaşă, revoluţia a început

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom au demarat deja revoluţia tehnologică pentru români: era 5G începe. Această tehnlogie este tot mai aproape de lansare, iar primii paşi au fost deja făcuţi.

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom se pregatesc sa lanseze retele 5G in Romania in cursul anului 2019, insa aseara am avut parte de prima demonstratie publica a tehnologiei care sta in spatele lor. Cei de la Vodafone au demonstrat ieri Supernet 5G in cadrul unui concert, aceasta fiind prima demonstratie la scara larga pentru tehnologie, ceva ce Digi Mobil, Orange, Telekom, inca n-au facut, conform idevice.ro.

Supernet 5G de la Vodafone a fost prezentat in premiera in Romania de catre operatorul de telefonie mobila, iata ce demonstratie a fost facuta pentru viitoarea retea 5G. Adrian Despot, solistul vocal al trupei Vita de Vie, a prezentat primul concert din Romania in care a fost integrata o secventa live transmisa printr-o holograma realizata cu ajutorul tehnologiei 5G, furnizata de Vodafone Romania.

Aşadar, demonstratiile pentru 5G au inceput surprinzator de repede in Romania.

