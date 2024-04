Dupa o saptamana plina de schimbari datorate Lunii pline in Scorpion, energiile se vor schimba in acest weekend odata cu iesirea lui Mercur din retrograd. Acest aspect astral va aduce cu sine o mai mare claritate si fluiditate in comunicare si gandire, permitandu-ne sa ne concentrăm pe proiectele si relatiile noastre cu mai multa eficacitate si intelegere.