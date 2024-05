Caderea parului este o problema complicata, influentata de mai multi factori, de la genetica, la stilul de viata, spun medicii consultati de MindBodyGreen. Insa parul este o parte importanta din identitatea noastra, de aceea episoadele cu cadere masiva ne pot afecta emotional. Ce e de facut? E important sa ai rabdare si sa accepti faptul ca de cele mai multe ori nu exista scurtaturi. Nu exista un leac minune care va accelera cresterea peste noapte.

Nu trebuie sa te panichezi, insa – din fericire, nu ducem lipsa de solutii pentru a sprijini cresterea sanatoasa a parului.

Specialistii mentioneaza importanta practicilor de gestionare a stresului pentru a reduce anxietatea, deoarece aceasta poata cauza episoade de cadere a parului. De asemenea, este util sa folosesti produse pentru cresterea parului sustinute de stiinta, cum ar fi cele cu peptide, rozmarin sau turmeric (aplicate pe scalp). Si nu in ultimul rand, este important sa si o dieta echilibrata, ce contine toti nutrientii care joaca un rol esential in sanatatea parului.

Jessica Maloh, specialist in medicina functionala, se asigura in primul rand ca pe lista de cumparaturi are toate grupele alimentare importante pentru cresterea parului sau stoparea caderii. „Si eu am inceput o calatorie spre parul lung si sanatos. In calitate de medic naturist, ma asigur ca mananc in primul rand toti nutrientii de care parul meu are nevoie pentru a fi puternic si bogat”, spune ea.

Proteina de calitate

Primele pe lista sunt proteinele. „Am pe lista mai multe surse bune de proteine. Ouale sunt printre preferatele mele. Imi plac, de asemenea, somonul, puiul si iaurtul grecesc”, spune ea pentru MindBodyGreen.

Proteina este alcatuita din aminoacizi, iar parul este, de asemenea, format dintr-o proteina numita cheratina. Pentru a produce cheratina, corpul are nevoie de o cantitate mare de aminoacizi.

Consumul insuficient de proteine poate duce la caderea parului.

Femeile au nevoie de cel putin 0,8 grame de proteine pe kilogram de greutate corporala zilnic, sau chiar mai mult daca esti foarte activa si faci sport. Pentru o sanatate optima, majoritatea oamenilor ar trebui sa consume 1,2 pana la 2 grame de proteine ​​per kilogram de greutate corporala.

E necesar sa mergi spre cantitatea maxima de proteine mai ales atunci cand incerci sa stopezi caderea parului sau sa accelerezi cresterea – asta pentru ca organismul foloseste nutrienti pentru unghii, par si piele in ultimul rand, prioritizand organe esentiale. Asadar daca mananci doar minimul necesar de proteine, este posibil sa nu obtii beneficiile pentru cresterea parului.

Fier

Desi proteina este importanta din mai multe motive, cu siguranta nu este singurul nutrient caruia trebuie sa-i acorzi atentie. Si fierul este important. „Sursele mele preferate de fier sunt lintea, fasolea si nucile de caju”, spune Maloh.

Fierul este depozitat in cheratina. Atunci cand corpul tau nu are suficient fier in dieta, il va extrage din alte surse din organism, in special din par. Aceasta asociere nu este doar anecdotica: multe studii arata ca deficitul de fier duce la caderea parului.

Retine insa ca suplimentele cu fier in exces pot avea efecte adverse, asa ca e cel mai bine sa consulti un medic care sa-ti dea de facut niste analize pentru a descoperi un eventual deficit si a recomanda un plan de tratament. Daca ai lipsa de fier, cel mai probabil nu-l absorbi eficient din alimentatie si ti-ar fi de ajutor un supliment alimentar care sa contina si acest mineral important.

