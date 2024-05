Alte şase persoane au fost spitalizate, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de urgenţă după încheierea operaţiunii de salvare. Dintre aceste şase persoane, patru sunt însă în moarte clinică şi celelalte două în stare foarte gravă, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere difuzate de presa rusă, conducătorul vehiculului pare că a pierdut controlul direcţiei înainte de a străpunge balustrada podului. După căderea în râu, autobuzul a fost acoperit aproape complet de apă. Potrivit agenţiei RIA Novosti, şoferul a fost reţinut.

🚨🇷🇺BREAKING: BUS PLUNGES INTO RIVER | 3 DEAD



In St. Petersburg, a bus carrying about 20 passengers lost control and dived into the Moyka River from the Potzeluev Bridge.



At least 3 are reported killed, and multiple have been taken to the hospital.



Russian Interior Ministry:… pic.twitter.com/ONvAV0cr10