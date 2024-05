Luna, în mișcare în semnul Rac, aduce o energie delicată și blândă, care ne ajută să ne relaxăm și să ne permitem să ne simțim complet liberi. Această senzație de libertate și bucurie ne permite să ne conectăm mai profund cu ceilalți și să ne împărtășim sentimentele și gândurile cu ei.

Weekend-ul incepe vineri, pregatit pentru indatoriri domestice care variaza de la curatenie la gatit si petrecerea unei gratare cu familia sau prietenii – programeaza timp pentru odihna si relaxare. Reveniti la elementele de baza. Plantati un gradina sau reinnoiti camara cu alimente integrale. Imbratisati placerile simple ale vietii.

Horoscop weekend. BERBEC

Ceva inca necesita sa se schimbe si daca nu te lasi purtat de fluxul natural al lucrurilor, tsunami-ul interior te va duce oricum unde trebuie. Cel mai bine este sa ramai alert si sa te misti o data cu intamplarile vietii, acceptand circumstantele aparute ca un semnal de mutare in urmatoarea etapa a vietii tale cu mai multa usurinta. Este responsabilitatea ta sa avansezi spre satisfactie.

Locurile si oamenii care nu te fac fericit si care nu iti sustin starile emotionale profunde trebuie sa stea la distanta de tine. Nu toata lumea trebuie sa aiba acces la lumea ta intima, dar nici nu inseamna ca toata lumea ar trebui sa stea in afara ei.

Horoscop weekend. TAUR

Stiai ca cel mai bine vandut condiment in America este salsa si nu ketchup ? Ceea ce te astepti s-ar putea sa nu fie ceea ce vei primi. Tine minte ca nevoile oamenilor din jur se schimba in timp dar tine de acele elemente intime pe care le-ati descoperit din experientele comune care pot fi dureroase dar eliberatoare. Vorbeste despre ce simti cu claritate si deschidere sufleteasca, altfel nu vei putea aduce liniste.

Experientele de iubire se vor transforma in dialoguri de iubire in weekendul ce vine. Vremurile creative oferite de Venus se opresc dar asta nu inseamna ca lectiile s-au terminat. Acum ti s-au fixat radacini pentru lucruri importante ce se vor dezvolta in viitor.

Horoscop weekend. GEMENI

Cu asa de multe surprize pe calea ta, nici nu stii unde sa te uiti mai intai. Au loc schimbari mari pentru tine si trebuie sa te tii de orice tip de stabilitate pe care o ai ca sa faci tot ce este mai bine. Respira adanc si ia-ti timp ca sa faci tot ce se poate face, in loc sa te grabesti si sa iti pierzi capul pe drum.

Desi abia astepti ca anumite decizii si rezolutii sa vina spre tine, trebuie sa ai rabdare inca putina vreme de acum incolo si sa vezi cand apare momentul potrivit pentru tine. Incetineste ritmul, ia lucrurile pas cu pas.

Horoscop weekend. RAC

Emotiile fine si echilibrul se vor transfoma in forte creative ce vor face o diferenta pentru tine. Nu rata oportunitatile ce iti vor aparea sub forma de lumina stralucitoare. Fii pregatit sa iei ceea ce lumea are sa iti ofere cu o minte si inima deschise. Proiecte noi de afaceri sunt si ele pe drum spre tine. Fii gata sa sari in ele si sa iei initiativa cand apare momentul potrivit.

Unele credinte vechi trebuie sa se destrame ca sa poti vedea persoana din fata ta asa cum este si sa fii constient de senzatiile pe care ti le-a aduc in relatie inca de la bun inceput.

Horoscop weekend. LEU

Raspunsurile pe care le cauti le vei gasi in cele mai neobisnuite locuri, cu oameni care iti par prea distanti de oricare din subiectele tale de interes. Apropie-te si devino personal ori de cate ori e nevoie, ai incredere ca te poti proteja si aduna informatiile necesare.

Ca sa mergi inainte, trebuie sa te scufunzi adanc in lumea ta emotionala fara teama. Sunt zile in care chiar poti sa rupi credinte vechi, sa te intalnesti cu persoane predestinate, sa fii provocat pozitiv de circumstante la care nici nu te gandeai ca se pot intampla sau schimba.

Horoscop weekend. FECIOARA

Toate acele momente introvertite si senzatii interne pe care le-ai avut incep sa se transforme in cuvinte si fapte spre weekend. De la lumea ideilor si trairilor spre lumina reflectoarelor, vei simti nevoia de a face ceva care sa fie vazut si recunoscut de catre oameni.

Pot aparea unele surprize neplacute. Nu iti tine respiratia si incearca sa rezolvi orice subiect arzator instant, cu initiativa si focus. Asta iti permite sa stai organizat si in contact cu abilitatile tale reale.

Horoscop weekend. BALANTA

Acestea sunt zile destinate prieteniilor si comunicarii atunci cand socializezi si te conectezi cu cei din mediul tau de suflet ce par mai importanti decat orice ai avea de facut. Un weekend ca acesta permite contacte incredibile care iti vor furniza informatie care inspira la schimbare. Nu ramane intepenit intr-un singur loc prea mult timp.

Ramai in misare si fa totul simultan. Esti capabil sa setezi prioritati clare in minte si sa folosesti ideile ca sa faci schimbari de directie ori de cate ori ceva trebuie abordat altfel.

Horoscop weekend. SCORPION

Foloseste aceste zile ca sa te gandesti la idei ce pot fi puse la buna folosinta in viitor, oricat de departe este acest viitor. Acum este momentul pentru aspiratii inalte si sa treci de orice este rau ca sa ajungi la ce este bun, cu suficienta credinta in abilitatile tale.

Lasa-ti amintirile sa te ghideze acolo unde este nevoie. Unele vise din trecut pot avea nevoie de o revizuire pentru ca sa iti revina puterea la loc. Esti pe cale sa castigi la propriul tau joc daca iti dai voie sa simti adanc in inima si sa nu fugi de emotii.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Respira adanc si des ca sa nu iti pierzi concentrarea pe ce este cel mai important pentru tine. Prioritatile necesita o verificare de cateva ori inainte sa iei decizii. Nu sta intr-un loc prea mult timp si incearca sa te misti cu forta acolo unde iti bate inima mai tare si emotiile pozitive pulseaza.

Trecutul iti este acum in urma. Poti deja simti cum vin vremuri bune insa daca ai o anumita durere de confruntat, este bine sa o asumi si confrunti ca sa o depasesti. Umbrele tale iti apartin cu un motiv. Da-ti suficient de multa iubire ca sa depasesti ce iti aduc, te sfătuiesc astrologii. Doar asa ajungi spre bine si lumina.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Tot ce se intampla acum in casa ta si in lumea ta intima serveste un scop mult mai larg si ar trebui sa fii constient de drumul pe care te afli. Exista o semnificatie a sincronicitatilor pe care le primesti si trebuie sa iti construiesti suficienta credinta in viata ca sa te simti calm si in siguranta chiar si daca tot pamantul se zdruncina.

Atunci cand vine momentul potrivit, vei vedea solutii la orice conflict. Daca simti emotii negative, foloseste-le constructiv ca sa ajungi la ceva mai bun, in loc sa le negi si sa actionezi distructiv pentru tine sau pentru altii.

Horoscop weekend. VARSATOR

Foloseste-ti talentele speciale in aceste zile ca sa intelegi unde iti spune intuitia sa te duci, constient de emotiile tale care poarta in ele mai multa intelepciune decat oricare vorbe ale altora.

Pare sa nu fie suficient spatiu pentru toate lucrurile de facut in acelasi timp. Prioritizeaza si incearca sa tii focusul clar. Asta iti permite sa te conectezi la ce ai de facut si sa iti duci proiectele la punctul de final. Sunt posibile mari revelarii deci relaxeaza-te, bucura-te de tine si permite mintii sa calatoreasca hai hui.

Horoscop weekend. PESTI

Inca sunt destule subiecte la care sa tot revii. Unele proiecte vor fi in intarziere si vor necesita timp mai mult, dar asteptarea si comunicarea ta trebuie sa mearga usor. Foloseste aceste zile pentru liniste si meditatie. Asta iti va permite ca puterea mentala sa se regenereze si sa te ajute sa vorbesti cu eficienta cu oricine are nevoie de o vorba buna.

Autocontrolul este un subiect arzator pentru moment pentru tine si desigur pentru oricine din viata ta. Incetineste ritmul, ramai rabdator si calm si permite procesului de invatare sa se manifeste in mod natural.

