Autoritățile au încercat să îi salveze, însă, tinerii nu au reușit să se prindă de corzile aruncate spre ei. La operațiunile de căutare participă nu mai puțin de două elicoptere, mai multe drone, scafandri și pompieri. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

❌️ #Udine , prosegue intervento a Premariacco per ricerca 3 ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone a seguito delle forti piogge. Nelle immagini operazioni in acqua dei soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco [ #31maggio 16:40] pic.twitter.com/EpcXBUzKMf

În imaginile șocante cu viitura care a șocat întreaga lume se află Bianca, în vârstă de 23 de ani și un băiat de 25 de ani, ambii de origine română. Alături de ei era Patrizia, o tânără italiancă de 20 de ani care studia la Academia de Arte Frumoase. Într-o încercare disperată de a rezista în mijlocul puhoaielor, cu ultimele puteri, cei trei studenți s-au îmbrățișat. În doar câteva minute cotele râului au crescut amețitor, iar aceștia au fost luați de curenții puternici.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen