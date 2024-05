Fiecare persoana obisnuieste sa barfeasca mai mult ori mai putin, cu rea intentie ori doar din curiozitate. Poate ca lucrurile par interesante atunci cand tu esti cea care dezbate anumite situatii, insa cat de mult ti-ai dori sa stii ce spun altii despre tine pe la spatele tau? Te-ar amuza ceea ce ai auzi sau te-ar scoate la culme din sarite? Acum ai ocazia sa afli ce barfa se spune cel mai des despre tine, in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.

Cum esti barfita in functie de zodie

Berbec

Probabil ca ti s-a intamplat sa mai auzi in stanga ori in dreapta ce parere au cei din jur despre tine. Cu siguranta barfele care se spun cel mai des despre tine au legatura cu aparitiile tale in societate. Ba ca nu stii sa te imbraci, ba ca ti-ai vopsit parul intr-o culoare intensa. Indiferent ce ai face, ii sochezi pe cei din jur, iar atitudinea ta nepasatoare pare sa le starneasca si mai mult pofta de barfit.

Taur

Nici macar una dintre cele mai serioase si muncitoare zodii nu scapa de barfe. Oamenii vor gasi intotdeauna ceva de discutat si despre tine. Vor spune ca iti lingusesti profesorii ori sefii, ca muncesti ca un catar, insa esti zgarcita din cale-afara. Oricum ai da-o, nu este bine.

Gemeni

Daca te intrebi ce barfa se spune despre tine, afla ca lista este lunga, insa cele mai des invocate discutii sunt cele legate despre scenele pe care le-ai facut la anumite petreceri. Fie te-ai imbatat, fie ai stat prea mult de vorba cu un anumit baiat, cert este ca lucrurile vor fi exagerate. Nu iti va fi usor sa scapi de astfel de barfe, avand in vedere ca si tu le-ai dat apa la moara.

Rac

Desi incerci mereu sa stai departe de barfe, rar scapi de ele. Cei din jur tind sa spuna despre tine ca umbli cu nasul pe sus, ca incerci sa pari altceva decat esti si ca nu te descurci prea bine in ceea ce faci. In cazul tau este evident ca barfele nu sunt spuse pentru amuzament, ci din rautate.

Leu

Daca esti nascuta sub influenta acestui semn astrologic, cu siguranta nu iti sunt necunoscute barfele. Spre deosebire de alte semne din horoscop, pe tine nu te deranjeaza atat de mult ca ceilalti petrec clipe pretioase din viata lor pentru a vorbi despre tine. Ce spun cel mai des? Ca faci lucruri ilegale si ca umbli cu barbati pentru bani.

Fecioara

Nu mai trebuie sa iti spunem ca esti barfita destul de des, pentru ca tu ai nasul dezvoltat si simti imediat atunci cand cei din jur te vorbesc. Aproape ca scoti flacari atunci cand descoperi vorbele lor. Cel mai des se spune despre tine ca esti o persoana rea, care nu isi vede lungul nasului si care nu stie sa se poarte cu partenerul ei.

Balanta

Diplomatia Balantei nu este suficienta pentru a scapa de barfele persoanelor din jur. Oamenii o judeca pentru ca iese cu anumiti barbati si pentru ca are obiceiul de a cheltui mult, dar si pentru ca nu este organizata. Toate aceste barfe se impletesc armonios, asa ca nici macar nu iti dai seama care este mai des dezbatuta.

Scorpion

Reprezentantii acestei zodii sunt deseori subiect de barfa. Cei din jur gasesc mereu ceva de spus despre ei. Uneori se amuza pe seama anumitor comportamente, alteori ii inteapa cu rautate, spun astrologii. Fie sunt aerieni si o mai dau in bara, fie au facut o scena de gelozie care merita dezbatuta. Mai mult de atat, nici trecutul lor indepartat nu scapa nepovestit. Se pare ca se gasesc mereu persoane din jur care sa il dezgroape fara niciun pic de remuscare.

Sagetator

Desi nativii acestui semn astrologic spun ca ei nu sunt interesati de ceea ce spun altii despre ei, de fapt, in adancul sufletului, sunt destul de deranjati. Chiar daca cei din jur au dreptate ori nu, ei nu suporta sa isi bage oricine nasul in viata lor. Oamenii ii discuta pe la spate ca sunt suciti, ca arunca cu banii in stanga si in dreapta, dar si ca nu au pic de morala.

Capricorn

Capricornii nu prea lasa in urma lor situatii ce ar putea sa devina subiect de barfa. Cu toate acestea, se gasesc si in preajma lor persoane care se pricep de minune sa imprastie zvonuri care mai de care mai interesante. Poate ca nativii au o problema de familie ori au fost certati de sef, cert este ca ceea ce li se intampla va deveni viral pentru altii.

Varsator

Nu mai este o supriza pentru nimeni ca Varsatorii se numara printre nativii cei mai des barfiti, dar ei nu se streseaza prea mult. Oamenii spun despre ei ca sunt cazuti de pe Luna, ca nu stiu sa gateasca, ca se imbraca cu ce gasesc prima oara in dulap ori ca umbla cu persoane nepotrivite.

Pesti

Nici Pestii nu scapa de barfa cea de toate zilele. Spre deosebire de celelalte zodii care nu pun atat de mult la suflet ceea ce spun altii despre ele, acesti nativi sufera enorm. Unii spun despre ei ca ascund mereu informatii, ca dau bir cu fugitii in caz de necaz si ca uita sa isi respecte promisiunile.

