RCS & RDS. Anunț spectaculos de la gigantul DIGI. Este fără precedent

RCS

RCS & RDS. Zilele trecute unul dintre cele mai mari grupuri telecom din Romania a facut un anunt foarte important care a luat prin surprindere, a notat idevice.ro.

RCS & RDS a izbutit, pentru prima data, sa depaseasca tinta de 1 miliard de euro incasari intr-un an fiscal, ceea ce aduce compania in liga celor mari, adica a operatorilor telecom din tara noastra care au incasari mai mari decat aceasta valoare intr-un an fiscal.

RCS & RDS. Cei de la Vodafone sunt cu mult in urma grupului detinut de catre Digi, cu aproximativ 300 de milioane de euro, insa Orange si Telekom raman in continuare deasupra lor, chiar daca nu la o diferenta foarte mare.

RCS & RDS. CÂT COSTĂ ABONAMENTELE DIGI

RCS & RDS a scumpit abonamentele, dar de la 1 martie vei începe să plătești și tu mai mult, dacă ești deja client Digi și dacă vrei să rămâi în continuare la ei, scrie playtech.ro.

Diferența de bani o vei simți la următoarea factură care-ți va veni în luna martie, pentru că prețurile acelea mărite au fost deja aplicate, la scurt timp după ce Guvernul s-a ambiționat să suprataxeze cu 3% profitul companiilor energetice și de telecomunicații.

Diferențele tarifare nu sunt semnificative, dar s-ar putea să te usture buzunarul dacă ai un pachet în care sunt incluse mai multe abonamente, conform playtech.ro.

RCS & RDS: cât vor costa abonamentele Digi Mobil de la 1 martie

Mobil Optim 2 – 2 euro

Mobil Optim 3 – 3 euro

Mobil Optim Nelimitat – 5 euro

Mobil Avantaj 2 – 2 euro

Mobil Avantaj 3 – 3 euro

Mobil Avantaj 5 – 5 euro