"Am informatii de la Ministerul Muncii, de la colegii mei, ca implementarea directivei va fi finalizata in Romania; legea va fi finalizata in Romania pana in luna decembrie 2024. Urmeaza o alta majorare a salariului minim. Sunt etape pe care trebuie sa le parcurgem. Atentie, trebuie sa discutam indeaproape in Consilul National Tripartit cu partenerii sociali, ma refer aici la angajati si angajatori, sa gasim acea solutie si acele principii din directiva: salariul medial sau salariul minim mediu - sa fie ambele respectate si sa tindem catre jumatate din salariul mediu brut pe tara.

Sunt masuri pe care trebuie sa le implementam. Am aici un semnal: nu trebuie sa ajungem in situatia in care mai binele sa fie dusmanul binelui, adica sa marim un salariu minim fara o sustinere in spate, astfel incat sa bulversam mediul de afaceri, dar trebuie sa avem si grija lucratorilor.

Stiu ca sunt gandiri astfel incat pentru cei cu venituri mici sa discutam despre un anumit impozit - sa vedem daca putem discuta despre impozitul progresiv.

Nu am nicio masura acum, nu sunt eu cel care lucrez la reforma. Ce vreau sa spun este ca avem aceste gandiri cel putin in interiorul PSD-ului ca la cei cu venituri mici sa vedem cum facem cu impozitarea si, mai ales, sa constientizam cu totii ca o reforma fiscala nu inseamna neaparat sa venim cu majorari de taxe. Nu e asta o reforma fiscala sanatoasa. Trebuie sa gandim o rearanjare a taxelor", a declarat, sambata, Marius Budai, la Realitatea PLUS.

