Sărbătoarea zilei, 12 decembrie 2024, Sfântul Spiridon

Sfantul Spiridon al Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, si a fost pastor de oi. Dupa moarte sotiei sale, alege sa duca o viata ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orasului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. Sfantul Spiridon a trecut la cele vesnice pe 12 decembrie 348, in Cipru.

In fiecare an, pe 12 decembrie, papucii Sfatului Spiridon sunt schimbati. Se spune ca ei se tocesc ca urmare a drumului parcurs spre vestirea lui Hristos in intreaga lume. De aici si denumirea de "sfantul calator”. Din marturiile unor clerici reiese ca pentru perioade scurte de timp, trupul sfantului nu mai este prezent in racla, iar atunci cand revine, este cald si prafuit.

Acesta este si motivul pentru care, in cantarile Acatistului sau spunem: "Bucura-te ca esti si cu oamenii cu trupul petrecator; Bucura-te ca incaltamintele tale slujesc ca dovada“.

Sfantul Spiridon a fost prins in timpul persecutiei, schingiuit si intemnitat. A trecut la cele vesnice in anul 348 d.Hr, la varsta de 78 de ani. Sfintele sale moaste au ramas in Cipru pana in veacul al VII-lea, cand din cauza navalirii arabe, au fost mutate la Constantinopol, intr-o biserica de langa Sfanta Sofia. Dupa ce orasul a fost cucerit de turci, sfintele moaste au fost duse in Kerkyra - Corfu (1456), unde se pastreaza si astazi.

Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Spiridon pe 12 decembrie, insa corfiotii ii aduc cinstire in mod deosebit de inca patru ori in an: 11 august - cand Sfantul Spiridon a oprit prin rugaciune invazia otomana pe insula Corfu, in sambata lui Lazar, zi in care sfantul i-a scapat de foamete pe corfioti, in Duminica Floriilor, pentru vindecarea celor bolnavi, in prima duminica din luna noiembrie, cand ii vindeca pe suferinzii de boli grele.

Troparul Sfântului Ierarh Spiridon

Glasul 1

Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Spiridon, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut. Şi când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite. Slavă Celui Ce te-a preamărit pe tine; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.



Condacul Sfântului Ierarh Spiridon

Glasul 2

Cele de sus căutând...

De dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfinţite, mintea înălţându-ţi-se de lumina vie a Duhului, ai dobândit încercarea cea lucrătoare, prin adânca-ţi cugetare la cele înalte, insuflate de Dumnezeu şi jertfelnic Dumnezeiesc făcându-te, cere pentru toţi Dumnezeiasca iertare.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Sinet;

- Sfantului Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului;

- Sfintilor Cuviosi Amonata si Antu.

sursa: creștin-orodox.ro