Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 12 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

BERBEC

Runa etalata – Inguz: Runa Inguz îți transmite că este momentul să te eliberezi de trecut și să privești cu optimism către viitor. Lasă în urmă grijile și îndoielile și concentrează-te pe ceea ce poți realiza acum. Inguz simbolizează finaluri pozitive și noi începuturi, așa că profită de această energie pentru a îți transforma viața în bine. Ai încredere în capacitatea ta de a depăși orice obstacol

TAUR

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul campurilor de grau, secara si in. A sosit vremea recoltei si, odata cu ea, o perioada de belsug si recompense. Iarna a durat destul, plantarea s-a finalizat de mult, acum vine momentul rasplatei pentru ce ai facut pana acum. Jera este indicatorul abundentei.

GEMENI

Runa etalata – Laguz : Uneori, se poate intampla astfel : ai un vis care te entuziasmeaza, iti evoca emotii puternice, o stare speciala mentala, dar nu intelegi de ce. Nu analiza cu mintea constienta. Ramai cat poti de mult in aceeasi stare ca de somn peste zi, adica cu mintea constienta tacuta, doar observand lumea detasat ca si cum inca esti in stare de vis si urmeaza directia pe care o primesti in aceasta stare ; acela e glasul intuitiei. Altfel traiesti in stari inevitabile de tensiune si dizarmonie interioara.

RAC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Tu ii vei inspira pe altii dar trebuie sa crezi in tine si in abilitatile tale pentru ca asta sa se intample. Foloseste-ti mostenirea cu intelepciune, adauga la ea si fii pregatit sa o dai mai departe urmatoarei generatii. Nu uita ca si tu treci prin aceasta mostenire de cunostinte, abilitati, inspiratii si credinte de la toti cei ce au intrat in contact cu tine.

LEU

Runa etalata -Teiwaz:Astăzi, runa Teiwaz îți aduce curajul și determinarea de a aborda problemele din relația ta. Este momentul să fii sincer și deschis cu partenerul tău, comunicând nevoile și dorințele tale. Înfruntarea problemelor cu integritate și hotărâre va întări legătura dintre voi, creând o bază mai solidă pentru viitor.

FECIOARA

Runa etalata – Thurisaz : Sfatul pe care il primesti prin aceasta runa este sa nu iti exagerezi rolul cu ce se intampla cu tine acum. Chiar daca intelegi exact ce se intampla si de ce se intampla, nu asta te ajuta ca sa influentezi cursul evenimentelor. Totusi, analizeaza mai bine ca sa stii ce ai de facut pentru viitor in aceasta situatie si pentru rezolvarea ei; este tot ce poti face.

BALANTA

Runa etalata – Wunjo : Iata un mesaj de la puterile superioare ce vine prin aceasta runa : lasa bucuria sa intre in viata ta. Fa-ti o fapta buna tie si celor din jurul. Care va fi aceea ? Intuitia iti va spune !

SCORPION

Runa etalata – Algiz : Ceea ce ai nevoie acum este de actiune si de un comportament potrivit si bine incadrat in timp ; activeaza tot ce ai mai bun din tine insa nu la o viteza foarte mare. Starea de siguranta iti este acum cea mai buna aparare. Sfatul este sa rezisti emotiilor si sa iti mentii mintea calma si cu o viziune clara pentru a te descurca cu orice situatie. Trebuie sa te concentrezi ca sa iei cele mai bune decizii.

SAGETATOR

Runa etalata – FEHU : Runa Fehu este runa ce simbolizeaza bovinele, un simbol de bogatie in civilizatiile nordice. Este, asadar, un mesaj despre fertilitate si prosperitate. Unii interpreteaza pe Fehu ca fiind vestitor de copii. In extragere, runa este inversata, iar mesajul ce este tranmis este sa lucrezi la a inlatura o distantare pe care o ai fata de un copil sau o distantare a ta fata de parintii tai.

CAPRICORN

Runa etalata – Ehwaz: aceasta runa simbolizeaza miscare si indica faptul ca poate este timpul sa faci un pas mai departe sau sa faci in sfarsit acel salt de credinta in Univers. Poate trebuie sa iesi din cap si sa functionezi mai bine in corp, sa il simti si intelegi. Deasemenea, runa indica o necesitate de a-ti comunica adevarul ca fiind ceva tare benefic pentru tine acum.

VARSATOR

Runa etalata – Hagalaz : O situatie in care te afli este dincolo de controlul tau si este condusa foarte mult de fortele puternice ale vietii. Nu le poti opri. Incearca sa intelegi si sa simti puterea acesteia si sa o accepti, intelegand ca o schimbare radicala de viata sau de personalitate este ceva benefic pentru tine. Inevitabilul duce la aparitia a ceva nou, prin disparitia vechiului, indiferent ce gandim noi ca oameni despre acest proces.

PESTI

Runa etalata – Jera: Jera inseamna castiguri materiale. Ceva fericit urmeaza, in relatii sau in afaceri. Jera este o runa a sperantei, iti transmite mesajul ca te asteapta ceva pozitiv in viitor. Nu trebuie sa-ti faci griji. Cand va fi, va fi, dar efortul si rabdarea vor fi rasplatite pe masura.

